Ancienne fonderie Autocast à Bléré : pourquoi découvre-t-on la pollution des sols 13 ans après la fermeture ?

Confrontés à une pollution des sols aux métaux lourds, les riverains de l'ancienne fonderie Autocast de Bléré espèrent des réponses claires des autorités. Conviés à une réunion d'information, ce jeudi à 19h, à la salle Lorin de La Croix-en-Touraine*, beaucoup s'interrogent sur ces traces de zinc, de plomb, de cuivre et d'hydrocarbures retrouvées dans des prélèvements effectués fin mars sur un chemin communal à l'extérieur du site.

L'ex-fonderie ayant fermé au premier semestre 2009, y a-t-il eu négligence dans le suivi des infrastructures ? Pourquoi la pollution n'apparaît que 13 ans après les faits ? Est-ce à dire qu'elle est là depuis plus longtemps que ça ?

Quels moyens d'action pour les services de l'État ?

En théorie, une entreprise comme une fonderie est répertoriée comme ICPE (Installation classée pour la protection de l'environnement). Lorsqu'elle cesse son activité, elle a obligation de dépolluer le site. C'est le principe du pollueur-payeur. Mais dans le cas d'Autocast, il ne s'est pas appliqué. Tout simplement parce qu'une liquidation judiciaire a été prononcée. Le propriétaire ne pouvait donc pas engager des travaux de dépollution et personne n'avait l'obligation de prendre le relais pour le faire. On se trouvait alors devant ce qui s'apparentait à un vide juridique.

En 2011, une circulaire du Ministère de l'Ecologie allait changer quelque peu les règles. Lorsque le responsable est déclaré "comme défaillant à assurer ses obligations, l'État peut intervenir en tant que garant de la sécurité publique." En l'occurrence, la préfecture peut missionner l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) pour réaliser des travaux dont le devis estimatif est inferieur à 150.000 euros, en cas de "menace grave pour la sécurité des populations". Il n'y a pas besoin que la pollution soit avérée, des risques suffisent.

Le sous-préfet de Loches, Philippe François, confirme qu'il y avait "de forts soupçons d'une pollution" près de l'ancienne fonderie Autocast de Bléré. La préfecture d'Indre-et-Loire pouvait donc demander à l'ADEME d'intervenir, même si ce n'est pas obligation. L'a-t-elle fait ? Philippe François était incapable de nous répondre. Les services de l'État s'en expliqueront peut-être lors de la réunion d'information à la population, ce jeudi.

Une surveillance environnementale spécifique autour du site n'était pas justifiée

Ce que la préfecture indique simplement, c'est que la dernière visite d'inspection du site, quand il était encore en activité, date de 2007. La DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) n'avait détecté "aucun écart en terme de rejets atmosphériques".

Les propriétaires de l'ex-fonderie avaient également fourni aux services de l'État une étude, réalisée par un cabinet indépendant, pour obtenir l'autorisation d'exploitation, en 2004. Il est écrit qu'"au regard des résultats de cette étude et en l'état actuel des connaissances en toxicologie et épidémiologie, les rejets atmosphériques de l'établissement APM BLERE LAVAL ne présentaient théoriquement pas de danger pour les riverains." Et la préfecture de préciser, qu'"en l'absence de risque avéré lié aux rejets atmosphériques, une surveillance environnementale spécifique autour du site n'était donc pas justifiée." Mais on ne parle ici que de rejets atmosphériques, et non de pollution des sols.

*Elle est organisée par les mairies de Bléré, de La Croix-en-Touraine, l'Agence régionale de santé et la préfecture d'Indre-et-Loire