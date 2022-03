Andrézieux-Bouthéon fait la chasse au gaspillage dans ses cantines scolaires

Andrézieux-Bouthéon fait la chasse au gaspillage alimentaire. La mairie a signé un partenariat avec Compost'Ond, une coopérative spécialisée dans le compost et basée au Chambon-Feugerolles, pour réduire et valoriser les déchets alimentaires de ses cantines scolaires.

Mais le meilleur moyen de ne pas gaspiller, c'est de ne pas générer de déchets. La coopérative sensibilise donc en amont les personnels des cantines pour inciter davantage les jeunes à manger, notamment les légumes, régulièrement boudés. On s'en remet notamment à la créativité des cuisiniers, qui ont quelques combines.

"Quand vous donnez du chou-fleur à un enfant, de prime abord il ne va peut-être pas le manger", observe Pierre-Julien Marret, conseiller municipal en charge du cadre de vie. "Mais si vous transformez l'aliment en mousse d'aspect plus sympa, il va le manger. De même, on peut découper des carottes et leur donner un aspect de frites."

Deux fois moins de déchets par plateau repas

Avec ces astuces, les cantines d'Andrézieux-Bouthéon ont divisé par deux le gaspillage par plateau repas, avec environ 70 grammes de déchets. Mais avec 70 000 repas servis par an dans ses restaurants scolaires, il reste près de 5 tonnes à recycler. C'est là que les grands bacs de Compost'Ond prennent le relais.

"Ces bacs vont être collectés par notre coopérative", explique son co-gérant, Lilian Roux, "puis emmenés sur une station de traitement, par exemple au Chambon-Feugerolles, où ils vont être mélangés avec des déchets verts pour ensuite passer par le processus de compost."

L'avantage, c'est que quasiment tout est compostable : épluchure, zestes d'agrumes, os, viande, poissons... Un compost qui va pouvoir être utilisé "par des agriculteurs, des maraîchers, des habitants ou encore par les services municipaux d'Andrézieux-Bouthéon", selon Lilian Roux. Plus d'une quinzaine de villes de la Loire travaillent avec Compost'Ond, qui cherche aussi à convaincre davantage le secteur privé.