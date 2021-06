Anglet : bronzez sereins

La ville d'Anglet a présenté son dispositif estival 2021 : 80 sauveteurs côtiers, 6 CRS, 2 jets ski, 18 agents et 60 saisonniers sont mobilisés pour assurer la surveillance de la baignade et la propreté des 8 plages angloyes.

Impossible à quantifier mais c'est une réalité : la fréquentation est en forte hausse sur tout le littoral aquitain depuis la sortie du premier confinement. Et Anglet n'y échappe pas. Pour faire face à cet afflux, la municipalité angloye a décidé d'adapter son dispositif estival. Dorénavant, la surveillance de la baignade est étendue sur l'avant et l'après saison. Elle sera quotidienne jusqu'aux vacances de la Toussaint sur la plage des Sables d'or.

à lire aussi La surveillance des plages du Pays Basque monte doucement en puissance

Surveillance des plages

La forte hausse de la fréquentation des plages a entraîné une augmentation du nombre d'interventions : 2490 en 2020, c'est 13% de plus que l'année précédente. À noter qu'une intervention sur dix a été réalisée en jet ski. "On est déjà à plus de 150 interventions depuis le 13 mai (ndlr : depuis le début de la période de surveillance) et il reste encore presque cinq mois" raconte Patxi Laborde, sauveteur côtier à Anglet depuis neuf ans. Actuellement, cinq des huit plages d'Anglet sont surveillées de 12h à 18h. Le dispositif montera encore en puissance ce week-end et sera complet à partir du 3 juillet avec 80 sauveteurs côtiers mobilisés, deux jets ski et 6 CRS à vélo. Les zones de baignade seront surveillées tous les jours de 10h30 à 19h.

"On nous prédit encore plus de monde qu'en 2020 !" — Pascal Bourricaud, directeur du service des plages d'Anglet Copier

La surveillance quotidienne de la baignade est étendue jusqu'au 7 novembre sur la plage des Sables d'or à Anglet © Radio France - Céline Arnal

Un million d'euros

Mais la sérénité a un prix : un million d'euros à Anglet. La moitié du budget est consacrée à la surveillance de la baignade, l'autre à la propreté des plages. Six agents municipaux travaillent toute l'année pour entretenir les 4.5 km de plages d'Anglet jusqu'aux parkings. L'été, une soixantaine de saisonniers viennent renforcer l'équipe pour un nettoyage quotidien des plages. Plus de 1000 tonnes de déchets sont ramassés chaque année sur le littoral angloye.

Plus de 1000 tonnes de déchets sont ramassés chaque année sur et aux abords des plages d'Anglet © Radio France - Nathalie Bagdassarian

À noter que la baignade n'est pas surveillée sur les plages des Dunes et de la Petite Madrague. Elle est interdite par arrêté municipale sur la plage du Club depuis les deux noyades qui y sont survenues en juillet 2017 et 2018.

Retrouvez les dates et horaires de surveillance de la baignade sur les 38 plages du Pays Basque ici.