L'incendie à Baugé-en-Anjou, à l'est d'Angers, a déjà ravagé près de 1.300 hectares de forêt selon les pompiers, ce mercredi 10 août. Cela fait deux jours qu'ils luttent contre les flammes, près de 400 d'entre eux sont mobilisés.

Anjou : plus de 1.200 hectares de forêt brûlés en deux jours dans un incendie

Ce mercredi 10 août, vers 10h du matin, la préfecture du Maine-et-Loire assure que la situation est encourageante - même si le feu n'est toujours pas fixé - à Baugé-en-Anjou, près d'Angers, deux jours après le début de l'incendie qui a déjà brûlé près de 1.300 hectares de forêt.

377 pompiers sur place

Les centaines de soldats du feu actuellement sur place s'efforcent de protéger les habitations et de contenir les flammes qui menacent 700 autres hectares de forêt. Des renforts sont arrivés dans la nuit du mardi au mercredi ; 130 véhicules de lutte contre les incendies sont mobilisés, épaulés par des moyens aériens de l'armée et de la gendarmerie nationale.

Les pompiers angevins luttent pour protéger les maisons aux abords de l'incendie. - SDIS 49

Les secours ont déjà évacué 80 personnes de la zone. Il est recommandé d'éviter le secteur, de ne pas encombrer les routes d'accès et de ne pas rester aux abords du feu pour prendre des photos et vidéos. La solidarité se met en place pour aider pompiers et victimes, comme à la Flèche, à quelques kilomètres de là dans la Sarthe, où un point de collecte de denrées a été créé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'épaisse colonne de fumée dégagée par le feu a eu des répercussions jusqu'en Loire-Atlantique : la ciel a viré du bleu au gris par moments ce mardi après-midi dans la vallée de la Loire et une odeur de brûlé s'est faite sentir jusqu'à Nantes.

Un autre feu maîtrisé

Le Sdis (Service départemental d'incendie et de secours) du Maine-et-Loire est également intervenu, hier vers 16 heures, à Bellevigne-en-Layon, au sud d'Angers. Le feu a brûlé 75 hectares de forêt mais a été fixé grâce aux plus de 100 pompiers mobilisés