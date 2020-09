Annecy : la place d'Albigny interdite à la baignade après une rupture de canalisation d'eaux usées

La plage d'Albigny est fermée pour cause de pollution.

Baignade interdite sur la plage d'Albigny à Annecy. La mairie a décidé de sa fermeture après une rupture de canalisation sur le collecteur des eaux usées de l'Impérial Palace ce mardi, entraînant une pollution du lac au niveau de la presque-île d’Albigny.

Plage fermée jusqu'à nouvel ordre

Elle précise dans un communiqué "qu'une société est intervenue sur le collecteur, mais que la pollution reste présente de manière significative et se déverse en direction de la plage d'Albigny." La plage a donc été évacuée et restera fermée au moins jusqu'à mercredi, le temps pour les autorités sanitaires d’effectuer des prélèvements et des analyses de l'eau.