Annecy : les arbres du Semnoz sont attaqués par le scolyte

Pas la peine de marcher longtemps dans la forêt du Semnoz pour tomber sur arbre touché par le scolyte. "Pour les épicéas, c’est une catastrophe", lâche Julien Masse-Navette. Le technicien forestier de l’ONF (Office National des Forêts) gratte l’écorce pour nous montrer les dégâts causés par le parasite. "Là, on voit bien la galerie d’entrée creusée par le scolyte. Une fois que l’insecte a piqué tout autour de l’arbre, la sève ne circule plus dans l’arbre. Il va se dessécher complètement et cela va très vite." Un mal sans remède, l’arbre va mourir.

Dix fois plus d'arbres coupés

La prolifération du scolyte dans le Semnoz est une conséquence du dérèglement climatique. "L’augmentation des températures et les sécheresses plus fréquentes (…) ont favorisé l’épidémie", indique la ville d’Annecy. Face à l’ampleur de l’attaque, l’ONF a mis en place en lien avec la mairie et le Grand Annecy un "comité forêt" et une campagne de coupe massive des arbres malades a été lancée en urgence. Pas d’autre solution. "Cette année nous allons extraire du Semnoz 10.000m³ de bois", détaille Patrick Leconte. "C’est dix fois plus qu’à la normale", poursuit le conseiller du Grand Annecy.

La coupe des arbres touchés par le scolyte a débuté dans le massif du Semnoz au-dessus d'Annecy (Haute-Savoie). © Radio France - Richard Vivion

Depuis une semaine, l’ONF procède à des coupes de sécurisation afin d’extraire les arbres dangereux, notamment en bords de routes. "Il s’agit de prévenir les risques pour les usagers, à l’approche de la saison estivale", précise la marie d’Annecy. Particulièrement touchée par le scolyte, la forêt domaniale du Semnoz, située au sommet du massif, subit un dépérissement généralisé sur près de 70 hectares. D’importantes nouvelles coupes sont également prévues à l'automne afin de dégager l’ensemble des arbres morts ou condamnés.

Replanter d'autres essences

Mais préserver la forêt du Semnoz c’est aussi réfléchir à la forêt de demain. Près de 4.000 arbres plus adaptés aux conditions climatiques actuelles et futures seront replantés à l’automne. Des essences méditerranéennes, plus résistantes aux épisodes de sécheresse et de canicule, seront privilégiées. "La forêt aura une autre allure mais elle sera capable de supporter ces phénomènes", assure l'ONF. Quant au bois récolté après l’abattage des arbres morts, la mairie d’Annecy indique qu’il servira aux scieries locales ou, après transformation, à l’alimentation des chaufferies de l’agglomération annécienne.