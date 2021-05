Annulation du PLUIH à Toulouse Métropole : les permis accordés ne seront pas forcément contestables

Fin mars dernier, le tribunal administratif de Toulouse a décidé d’annuler la délibération portant approbation en avril 2019 du PLUIH en considérant notamment que l’analyse de la consommation des espaces naturels et agricoles et la justification des objectifs de modération de cette consommation présentaient des insuffisances.

Les 30 PLU actifs avant en vigueur à nouveau

Dans un premier temps, le juge administratif avait accordé aux parties de pouvoir moduler dans le temps les effets de cette annulation et n'avait pas décidé de la date d'effet de cette annulation. Après avoir constaté que l’annulation d’un plan local d’urbanisme ne créait une situation de vide juridique, le tribunal a ainsi remis en vigueur les 30 plans locaux d’urbanisme (PLU) et les sept plans d’occupation des sols (POS) des communes de la métropole. Les permis délivrés ne peuvent être contestés que dans le cadre strict fixé par le législateur et la jurisprudence.

Le législateur a prévu des dispositions spécifiques dans le code de l’urbanisme pour éviter que l’annulation d’un plan local d’urbanisme (...) ne conduise à remettre en cause un nombre excessif d’autorisations accordées.

En résumé, pour le tribunal administratif, l’annulation rétroactive du PLUIH n'entraînera pas de procédures excessives qui justifieraient que l'effectivité de cette annulation soit retardée ou progressive.