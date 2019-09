Anthony Gorius a réalisé son rêve : remonter la Loire à la voile, d'Ancenis à Orléans

Orléans, France

Anthony Gorius, 49 ans, est "le héros" du film documentaire A contre-courant, présenté ce jeudi 19 septembre au Festival de Loire à Orléans. Ce film raconte l’histoire d’un rêve de nature, de solitude et de tranquillité qui se réalise, malgré la sécheresse qui touche la Loire cette année.

Le marinier, qui vit à Châteaubriant (Loire-Atlantique), est parti en janvier d’Ancenis, entre Nantes et Angers, et son périple a duré plus de trois mois. Dans son bateau à voile carrée, Anthony explique que "le confort a été spartiate", mais "le plaisir de naviguer en pleine nature l’a emporté" sur les désagréments liés à sa toue cabanée de 6m20. Le navigateur n'était pas vraiment seul, puisque sa chienne Nina l'a accompagnée pendant la remontée de Loire.

Une Loire très basse

Ces "désagréments" étaient les suivants : peu de vent et une Loire dont le niveau n’a cessé de baisser. Anthony Gorius confie que "cet hiver, il y avait un niveau d’eau comme si c’était l’été ! C'était très bas." Cela l'a obligé parfois à creuser dans le sable ou encore à être tracté par des bateaux à moteurs.

La toue cabanée d'Anthony Gorius, amarré sur le quai du Châtelet à Orléans, pendant le festival de Loire © Radio France - Marion Nowak

Le quadragénaire a même dû sortir son bateau de l’eau et le faire rouler sur des rondins de bois, "en mode viking", afin de passer le barrage de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher). Malgré tout, le marinier confirme que la Loire reste un espace refuge pour la biodiversité, et a vécu de belles surprises : "un jour, j'ai rencontré un chevreuil au milieu de la Loire ! Apeuré par le claquement de sa voile, il s’est jeté à l’eau pour rejoindre la terre ferme et est passé juste devant mon bateau".

Documentaire présenté au Festival de Loire d'Orléans

Le documentaire "A contre-courant", réalisé par François Guillement pour France 3 Pays-de-la-Loire, est disponible en ligne, et sera également projeté dans le cadre du Festival de Loire d'Orléans, en présence d'Anthony Gorius : rendez-vous au Bateau Lavoir, quai du Chatelet à Orléans, à 14h ce jeudi.