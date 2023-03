Anti-bassines à Sainte-Soline : "Indignation et condamnation" pour la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres

"Indignation et condamnation de toutes ces violences". Après les affrontements qui se sont produits à Sainte-Soline lors de la manifestation organisée par les opposants aux bassines agricoles ce samedi, le président de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres s'interroge : "Où cela va-t-il s'arrêter ?". Cette manifestation avait été interdite par la préfecture des Deux-Sèvres.

ⓘ Publicité

Jean-Marc Renaudeau rappelle, au micro de France Bleu Poitou, le long processus qui a abouti à la décision de construire les retenus d'eau qui font polémique à Sainte-Soline. "C'est un projet qui a démarré dans le département il y a plus de dix ans, qui a été contesté au tribunal, qui a été amendé, rediscuté, on a abouti à un protocole qui s'applique et se met en place et aujourd'hui, on a des structures qui disent qu'elles veulent faire des manifestations pacifiques. Elles ne sont pas pacifiques, on le savait".

Le chantier de Sainte-Soline prévoit la construction de 16 bassines, d'une capacité d'environ six millions de mètres cubes. Ce projet, soutenu par l'État, est porté par une coopérative de 450 agriculteurs.