Anti-bassines : la préfecture des Deux-Sèvres prolonge l'interdiction de manifestation à Sainte-Soline

Les arrêtés interdisant notamment les manifestations et les attroupements à Sainte-Soline et dans plusieurs communes sont prolongés jusqu'au mercredi 2 novembre 7 heures "après les violentes exactions commises ce week-end, et pour éviter tout trouble à l'ordre public", indique ce lundi la préfecture des Deux-Sèvres dans un communiqué.

Restent également interdits : la circulation d'engins agricoles isolés ou en cortège (hors riverains), la vente, le transport et l'utilisation d'artifices, la vente et le transport de carburants, d'acides, de tous produits inflammables, ainsi que de port et de transport d'armes toutes catégories confondues, de munitions et d'objets pouvant constituer une arme par destination au sens de l'article 132-75 du code pénal.

Ces mesures s'appliquent sur les périmètres, axes délimitant inclus, des communes suivantes dans le Mellois :

Sainte-Soline

Lezay

Vançais

Rom

Vanzay

Messé

Caunay

Pers

Clussais-la-Pommeraie

Saint-Coutant

Zone autour de Sainte-Soline concernée par les interdictions - Préfecture des Deux-Sèvres

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Sainte-Soline ce week-end du 29-30 octobre pour s'opposer à la construction de réserves d'eau géantes. De violents heurts ont éclaté. Une soixantaine de gendarmes et une trentaine de manifestants ont été blessés.

Quatre personnes en comparution immédiate au tribunal

Par ailleurs, quatre personnes doivent être jugées ce lundi en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Niort. Il s'agit de quatre hommes âgés de 29 à 66 ans poursuivis pour "participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens". L'audience démarre à 13h30.