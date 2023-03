Anti-bassines dans les Deux-Sèvres : pronostic vital engagé pour un manifestant, une enquête ouverte

Selon un communiqué du procureur de Niort ce dimanche à la mi-journée, au lendemain des affrontements qui se sont produits entre des opposants aux bassines agricoles et les forces de l'ordre à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, le pronostic vital est engagé pour un manifestant de 30 ans. Cet homme a été pris en charge par les secours samedi avec un traumatisme crânien. Au total, trois manifestants ont été pris en charge en urgence absolue, selon le parquet. Côté forces de l'ordre, 29 gendarmes ont été blessés dont deux en urgence absolue sans que leur pronostic vital soit engagé. Deux journalistes ont également été blessés, en urgence relative. Le parquet de Niort annonce avoir ouvert une enquête "en recherche des causes des blessures graves" concernant ces personnes en urgence absolue pour déterminer la nature exacte des blessures et les circonstances dans lesquelles elles ont été blessées.

Les organisateurs de la manifestation anti-bassines qui avait été interdite ont dressé ce dimanche leur bilan de cette journée. Outre ce manifestant dont le pronostic vital est engagé, ils ont dénombré 200 blessés parmi les manifestants, dont 20 personnes "dont le pronostic fonctionnel est engagé" (c'est-à-dire des manifestants mutilés ou défigurés). Des élus auraient également été gazés."Je suis bouleversé parce que je suis père de famille et j'ai vu des jeunes qui pourraient avoir l'âge de mes enfants qui sont aujourd'hui entre la vie et la mort, qui sont probablement défigurés" : le député européen Europe Écologie - Les Verts, Benoît Biteau, s'est exprimé lors d'une conférence de presse des organisateurs de la manifestation. "La violence, ce n'est pas ce qu'on est venu chercher. Mais pourquoi on en est là ? Si l'État avait accepté le moratoire qu'on réclame depuis des semaines, peut-être des années, tout cela n'aurait pas existé".

La Ligue des droits de l'homme avait chargé certains de ses militants d'une mission d'observation "citoyenne et indépendante du dispositif de maintien de l'ordre" . Son avocat a affirmé lors de ce point presse être en possession d'éléments prouvant que l'arrivée rapide des secours pour un blessé grave a été entravée par des gendarmes. Les militants anti-bassines sont rassemblés ce dimanche à Melle à une quinzaine de kilomètres de Sainte-Soline, où un "festival de l'eau" est organisé ce dimanche.

"Des militants radicaux ultra-violents"

Selon le ministre de l'Intérieur, 4.000 grenades de désencerclement et lacrymogène ont été utilisées par les forces de l'ordre. © AFP - Frederic Petry

La porte-parole de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Nassima Djebli, a justifié de son côté la réponse des forces de l'ordre : "À chaque fois, la gendarmerie intervient en réaction, en prenant le temps d'observer, d'analyser et de réagir de manière proportionnée. Les manifestants, les militants radicaux, ont été ultra-violents. Ils ont fait la démonstration d'un niveau de violence extrême, avec un état d'esprit qui était affirmé de s'en prendre aux forces de l'ordre. On tourne à 8000 manifestants, on a vraiment des cortèges hybrides. On a parmi ces 8.000, plus d'un millier d'opposants radicaux. Vraiment, avec un état d'esprit ultra-virulent qui se forme en black ou en blue blocs et qui sont là pour en découdre". L'effectif de 3.200 gendarmes et policiers mobilisés sur place reste de mise ce dimanche, selon la porte-parole de la gendarmerie interrogée sur franceinfo.

D'autres actions des opposants

Un festival de l'eau est organisé par les opposants aux bassines agricoles à Melle, dans les Deux-Sèvres. © Radio France - Noémie Guillotin

Les opposants aux bassines agricoles se disent ce dimanche déterminés à rester mobilisés. Ils estiment à 30.000 le nombre de manifestants réunis samedi, "les derniers moments où on a connu des rassemblements aussi massifs se sont soldés par des victoires comme à Notre-Dame-des-Landes, même si ça a pris du temps" a lancé le porte-parole du collectif "Les Soulèvements de la terre". Ce collectif annonce d'autres actions, sous d'autres formes, "ils ne pourront pas protéger toutes les bassines de France 24 heures sur 24".