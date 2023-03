Anti-bassines : manifestation le samedi 25 mars à Sainte-Soline et/ou Mauzé-sur-le-Mignon

La nouvelle mobilisation des anti-bassines approche. Elle est programmée le week-end du 25 et 26 mars prochain . Les organisateurs commencent à donner quelques précisions tout en entretenant encore le flou. Il pourrait y avoir une ou deux manifestations le samedi 25 à 10 heures, "à Sainte-Soline et/ou Mauzé-sur-le-Mignon", indiquent Les Soulèvements de la Terre sur Twitter. Sainte-Soline, dans le Mellois, où se construit toujours la deuxième réserve du projet controversé du bassin de la Sèvre niortaise. C'est là que s'était déroulée la dernière grande manifestation en octobre 2022 . Et Mauzé-sur-le-Mignon, dans le marais poitevin, où se trouve la première réserve en fonctionnement.

Melle, "capitale de la défense de l'eau"

La ville de Melle accueillera des débats et des tables-rondes dès le vendredi 24 mars. Mais "Mais la/les manif' du lendemain ne partira/ont pas de Melle", peut-on lire sur le fil Twitter des Soulèvements de la Terre. À partir du samedi soir, des concerts, des spectacles, des forums, projections et assemblées sont annoncés. Les organisateurs annoncent un rassemblement "international". D'ailleurs, sur le site internet de Bassines non merci, on retrouve les appels à manifester traduits dans plusieurs langues, en italien, en espagnol, en anglais, en portugais, en allemand, en arabe et même en chinois.

L'appel à manifester a été traduit en italien, espagnol, allemand, arabe, anglais... - Capture d'écran site Bassines non merci