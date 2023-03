Anti-bassines : pas de manifestation à Melle mais un évènement "pour réfléchir à l'eau"

Les opposants aux bassines pour l'irrigation agricole ont réaffirmé leur détermination à moins de deux semaines de la mobilisation prévue du 24 au 26 mars 2023 lors d'un point presse organisé à la mairie de Melle. "Il n'y aura pas de manif-action à Melle", précise d'emblée Julien Le Guet, porte-parole de Bassines non merci. En revanche, la ville a accepté d'accueillir une partie de l'évènement, à la demande de syndicats et du collectif BNM, "pour permettre à l'ensemble des personnes qui veulent se cultiver de pouvoir se rassembler", précise le maire de Melle Sylvain Griffault. Jusqu'à 10.000 personnes sont attendues sur le week-end.

Des projections, concerts, tables-rondes sont programmés du vendredi 24 mars au dimanche 26, ainsi qu'une possibilité de camping à partir du samedi 25 mars. Le dossier de sécurité est en train d'être bouclé avant l'avis de la commission de sécurité et de la préfecture. "Ce qui est proposé par les organisateurs n'est pas quelque chose de notre point de vue qui met en danger les personnes. Les gens ne vont pas venir manifester à Melle. Donc moi je prends cet évènement comme il est proposé par les organisateurs : un temps serein pour réfléchir à l'eau et passer un moment festif collectif", tient à rassurer l'élu mellois. Melle qui fait partie de la trentaine de communes ou communautés de communes à avoir pris une motion contre les bassines. C'était en janvier 2022.

"Il y a encore une grande place pour la paix de l'eau"

Par ailleurs, les manifestations du samedi 25 mars "auront bien lieu", insiste Julien Le Guet qui répond à la volonté d'interdiction d'ores et déjà exprimée par la préfète des Deux-Sèvres en raison "des actes violents à l'encontre des forces de l'ordre et des actes de sabotage sur les installations agricoles" lors des précédentes mobilisations. Sur les lieux ce sera Sainte-Soline et/ou Mauzé-sur-le-Mignon, possiblement deux cortèges. Des précisions seront apportées lundi 20 mars sur ce sujet. Le porte-parole de BNM réaffirme qu'il s'agira "d'un évènement historique et un rassemblement d'ampleur internationale. Ça se mobilise en Espagne, en Suisse, en Angleterre... Ça c'est nouveau. Les gens ont compris que cette problématique des mégabassines était une illustration parfaite de ce dont il fallait sortir urgemment".

Julien Le Guet qui demande à nouveau un moratoire. "Il y a encore une grande place pour la paix de l'eau. La guerre de l'eau on n'y est toujours pas. Elle ne doit pas avoir lieu et pour ça il faut que, pour une fois, Macron et sa bande écoute le peuple" .