Anti-bassines : plus de 10.000 personnes rassemblées dans les Deux-Sèvres

Des tentes à perte de vue et de la boue. Ce samedi matin, plus de 10.000 personnes étaient réunies pour manifester contre les bassines agricoles dans les Deux-Sèvres, selon les organisateurs qui assuraient que d'autres manifestants affluaient encore vers leur camp de base. Le rassemblement des anti-bassines a commencé dès vendredi avec l'installation d'un campement à Vanzay, commune voisine de Sainte-Soline. La manifestation - interdite par la préfecture - est partie samedi vers 11h de Vanzay en direction de la bassine de Sainte-Soline située à environ 6,5 kilomètres de là. Il est prévu d'y former "une chaîne humaine" et de "démanteler les réseaux".

"C'est plus de 1.000 casseurs qu'on attend"

Si la manifestation est interdite, c'est notamment parce qu'il y a cinq mois, au même endroit, le rassemblement avait dégénéré et des affrontements s'étaient produits entre forces de l'ordre et militants écologistes. "On craint une forme de réédition" de ce qui s’est passé ce weekend-là où "des casseurs d'ultra-gauche s'en étaient pris aux forces de l'ordre, avec des jets de boules de pétanque", a expliqué Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique interrogé sur franceinfo ce samedi. "Il ne faut pas se mêler à des gens qui ne viennent pas pour contester les projets, mais pour casser du flic, pour remettre en cause le système. C’est plus de 1 000 casseurs qu’on attend" a-t-il ajouté. Ce samedi, le ministre de l'Intérieur a mobilisé 3.200 policiers et gendarmes, deux fois plus qu'en octobre dernier.

"L'eau est un bien commun"

"Pleine amitié et solidarité avec la mobilisation citoyenne contre les bassines" de Sainte-Solline, a tweeté Jean-Luc Mélenchon ce samedi matin. "L'eau est un bien commun du vivant. L'industrie agricole saccage. Attention aux violences policières." Le collectif "Bassines non merci", le mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre et la Confédération paysanne sont les organisateurs de cette manifestation contre les bassines agricoles . Alors que les nappes phréatiques et les cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine sont, pour certains, dans une situation catastrophique à cause de la sécheresse , les anti-bassines s'inquiètent de l'impact de ces ouvrages dédiés à l'irrigation. Pour le porte-parole du collectif "Bassines non merci" , les agriculteurs qui défendent la construction de ces réserves "privatisent une eau qui appartient à tout le monde, c'est une logique d'après moi, le désert', la loi sur l'eau priorise l'eau potable, pas celle pour l'irrigation du maïs" (Julien Le Guet qui a été interdit de paraître à Sainte-Soline ce week-end des 25 et 26 mars).

Les opposants aux bassines agricoles ont installé leur camp de base à Vanzay, près de Sainte-Soline. © Radio France - Noémie Guillotin

Les bassines sont des retenues d'eau utilisées par les agriculteurs pour irriguer leurs cultures en période de sécheresse. Le chantier de Sainte-Soline prévoit la construction de 16 bassines, d'une capacité d'environ six millions de mètres cubes. Ce projet, soutenu par l'État, est porté par une coopérative de 450 agriculteurs. Le président de cette coopérative, Thierry Boudaud, a lancé un appel au calme ce vendredi. Interrogé sur le sujet sur France Inter ce samedi, le ministre de l'Agriculture a affirmé que le projet de ces réservoirs s'est fait "sur le terrain, avec les associations locales, avec les agriculteurs locaux, avec les services de l'État, avec les services scientifiques sur les questions d'eau". Marc Fesneau assure que "le process n'a en rien été imposé par le haut", et juge donc "exemplaire sa démarche".