La ville d'Antibes mise sur la création de jardins et d'espaces verts. C'était une promesse de mandat et la municipalité affirme avoir quasiment déjà tenu ses engagements. En tout avant 2023, 6 ha d'espaces verts seront sortis de terre.

Antibes crée 6 ha d'espaces verts en plus en milieu urbain

C'était un engagement fort de la campagne municipale de l'équipe Leonetti: créer des espaces verts, réhabiliter les jardins existants, replanter des arbres ou encore mettre en place des jardins partagés. En cette Sainte-Catherine où tout bois prend racine, Jean Leonetti affirme avoir tenu les délais. "Nous auront, à la fin du mandat, créé 6 ha de plus d'espaces verts sur les 60 que compte le territoire d'Antibes-Juan-Les-Pins. 2 ha sont de nouveaux lieux implantés en plein centre ville. 4 ha sont situés, eux, dans la plaine de la Brague".

Des maisons détruites grâce au fond Barnier

Une grande partie de ces nouveaux jardins le sont à la place de bâtis. Des maisons ont été détruites pour céder la place à de l'herbe, des arbres et autres plantations. Exemple avec le Jardin Courbet ou encore le Parc du Pylône. Dans ce dernier endroit, 4 maisons ont été rachetées et rasées grâce au fond Barnier. Des maisons qui étaient situées dans des zones inondables et qui depuis 2015, ont été classées inconstructibles. "Nous revégétalisons des espaces qui n'auraient jamais du être bâtis explique Jean-Leonetti, le maire d'Antibes-Juan-Les-Pins.

5 millions d'euros d'investissements

"Aujourd'hui, les habitants y sont attachés. Ils veulent une ville verte, dans laquelle on respire. Les arbres sont même désormais un patrimoine". En tout la ville aura sur les dernières années planté ou replanté 900 arbres. Un patrimoine qu'il faut donc entretenir, voir faire progresser. Tout cela à un coût. La ville d'Antibes pour tout ce programme aura investi prés de 5 millions d'euros.