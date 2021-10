Antibes et la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis reçoivent un chèque de 11 millions d'euros

Jean Léonetti, maire d'Antibes et président de la CASA (communauté d'agglomération d'Antibes Sophia-Antipolis) a signé ce mardi un contrat avec le département des Alpes-Maritimes. Un contrat intéressé autour de la transition écologique et numérique car il est synonyme d'un gros chèque. Pour 16 opérations, la CASA va ainsi recevoir 11 millions d'euros. Une somme qui aidera bien à boucler des projets comme la restructuration du stade nautique d'Antibes, la création d'une maison de l'environnement à Châteauneuf-de-Grasse, une opération de lutte contre les inondations à Valbonne ou encore la reconstruction des stations d'épuration de Gourdon et de Gréolières. Cette signature s'inscrit plus globalement dans un plan que le département présidé par Charles-Ange Ginesy, déploie jusqu'en 2026 et qui consiste à signer avec les 5 principales intercommunalités azuréennes des contrats qui permettront de financer en partie 137 projets pour un montant total de 150 millions d'euros.