Antibes : vous pourrez bientôt accoster dans le port du futur !

À Cap d'Antibes, le port Gallice est en pleine rénovation. L'objectif est d'en faire le port du futur : écologique et attractif. On est allés jeter un coup d'œil.

Préparez-vous à accoster dans le port du "troisième millénaire !", comme le qualifie le maire d'Antibes, Jean Léonetti. À Cap d'Antibes, le port Gallice est en pleine rénovation. Trois axes, trois couleurs décrivent le chantier : bleu, blanc et vert.

Le bleu de la mer, bien sûr, avec la modernisation de la jetée. Face aux yachts amarrés, des bornes blanches : "Dedans, on trouve un raccordement pour mettre un tuyau qui part de la cale du bateau. On aspire les _eaux usées_, sous vide, et c'est raccordé au réseau de la communauté d'agglomération, comme les immeubles. C'est sans bruit et sans odeur", explique Stéphane Attali, directeur des travaux. Le quai a aussi été surélevé de 40 cm, pour s'adapter à la montée des eaux.

Les bateaux accostés au quai modernisé © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Deuxième couleur : le blanc. Celui des bâtiments en cours de rénovation "C'est le blanc de l'architecture des années 60, ces grands bâtiments plats, en rez-de-chaussée, réhabilités pour y mettre des entreprises", explique Philippe Prost, l'architecte. On y trouvera par exemple des écoles de nautisme.

Pour trouver le vert, il faut monter sur le toit : "On met des plantes sur le _toit-terrasse_, pour faire un jardin suspendu, un peu comme à Babylone mais ce sera Juan-les-Pins ! Il permettra aux visiteurs de se balader et découvrir l'horizon", continue Philippe Prost.

La terrasse végétalisée, une fois terminée - Atelier d'architecture Philippe Prost

Ce mercredi 4 mai, le maire de la ville, Jean Léonetti, est venu visiter l'avancée des travaux. "Même le parking va être végétalisé. Le but est de faire un poumon vert à Antibes, parce qu'on en aura besoin si la température continue de monter, d'ici quelques années. C'est ça, le port du troisième millénaire. Il faut vivre avec son temps et même être un peu avance, c'est comme ça que finalement, on est à l'heure !"

Jean-Jacques Savarino, président de la Chambre d'Industrie et de Commerce, Jean Léonetti, maire d'Antibes et Philippe Prost, l'architecte du projet © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Au total, le chantier coûtera 15 millions d'euros, sur 15 ans.