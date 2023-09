Apparition et disparition du lac des Rives, on vous explique le phénomène

Neuf ans qu'il n'était pas réapparu ! Suite à l'épisode cévenol du week-end dernier, le lac des Rives a fait son retour ce dimanche sur le plateau du Larzac. Un phénomène étonnant qui ne dure que quelques jours et qui est lié à la nature du sol, comme l'explique Nicolas Liénart, chef du service hydrogéologie au Conseil Départemental de l'Hérault. "Le sol est constitué de roches qui se désagrègent en sable et qui s'enrichissent en argile. Le tout tapisse cette dépression autour des Rives et crée une sorte d'étanchéité naturelle. Et lors de fortes pluies, l'eau fait gonfler les argiles et cela crée une véritable étanchéité." Résultat : cette zone devient étanche, retient l'eau et forme le lac des Rives !

Pourquoi disparaît-il si vite ?

Une fois qu'il ne pleut plus, le lac n'est plus alimenté et sa disparition est accélérée avec l'évaporation, mais ça n'est pas tout. "Le sol n'est pas totalement étanche. Des fissures vont se rouvrir et le sable aussi va permettre l'infiltration, donc le lac va disparaître." C'est d'ailleurs le cas, après deux jours d'existence, le lac a déjà disparu...