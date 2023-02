Après 26 jours sans "pluie significative" en France, la sécheresse hivernale inquiète

La sécheresse hivernale interpelle. À Melun, Bastia, Châteauroux, Chambéry ou encore Pau, il n’a pas plu une seule goutte en février. La France enregistre son 26e jour consécutif sans pluie, depuis le 21 janvier dernier. Plus précisément, nous en sommes à 26 jours avec un cumul de précipitations quotidiennes agrégé, à l’échelle de la France, inférieur à 1 millimètre. Le record hivernal de 1989 (22 jours consécutifs) est battu.

Cette météo est liée "à la prédominance des conditions anticycloniques, qui nous protège de l'arrivée des perturbations, et de l'arrivée des précipitations", précise à France Inter le climatologue de Météo France Simon Mittelberger. Pas la moindre goutte de pluie n’est attendue dans les prochains jours. En revanche, d'après Gaétan Heymes , ingénieur prévisionniste et nivologue, il pourrait y avoir de nouveau de la pluie d'ici la fin du mois. Ainsi, "février 2023 ne deviendrait pas le mois de février le plus sec observé à l'échelle du pays".

Des nappes phréatiques en déficit

Depuis le début du mois, il a plu 2,4 mm en France, alors que le pays devrait être autour de 36 mm. "Sur les deux dernières années, on a eu entre 50 et 60 mm. Il faut remonter à 2012 pour voir un cumul de précipitations très faible en Février, il était tombé 15 mm", commente Simon Mittelberg. Dans le Cantal, à Aurillac, par exemple, selon la station météo et les données recensées par Info climat, la dernière pluie date du vendredi 20 janvier.

L'une des conséquences les plus évidentes ? Les nappes phréatiques ne peuvent pas se régénérer. Pourtant, cette saison est normalement essentielle pour recharger les nappes avant la période estivale. Leur "recharge reste peu intense", avait écrit le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) début janvier, au moment où plus des trois-quarts des nappes d'eaux souterraines de la métropole étaient sous les normales mensuelles. Selon le BRGM, plus des trois-quarts des nappes demeurent sous les normales mensuelles, et les pluies automnales sont très insuffisantes.

"À cause de la sécheresse de 2022, on est parti à des niveaux d'état des sols en sortie d'été qui était très bas", poursuit Simon Mittelberger. "Les quelques précipitations de cet hiver n'ont pas réussi à ramener la situation proche des normales. Il aurait fallu un hiver excédentaire en plus." Même inquiétude en montagne, dans les Alpes et les Pyrénées. L'enneigement y est "nettement inférieur à ce que l'on observe habituellement à cette période de l'année", note Simon Mittelberger. C’est un cercle vicieux, car "il y aura une fonte des neiges bien moins importante au printemps si on a pas de chute de neige qui arrive prochainement", et donc moins d’eau.