Après avoir remporté une médaille d'or au concours Lépine, un Rémois verdit les boulevards parisiens

"Ça a été un choc, mais beaucoup de bonheur !" C'est en 2016 que le Rémois Stéphane Cachelin, qui vit désormais à Paris, remporte la médaille d'or du concours Lépine dans la catégorie Quotidien et Art et vivre. Son invention ? Le Chapotelet - contraction de chapeau et de potelet - qui consiste en une vasque fleurie qui s'implante directement sur les petits poteaux qu'on trouve partout dans les villes. Des potelets que Stéphane trouve toujours aussi "moches" et qu'il a eu envie de relooker, tout en apportant un peu de verdure dans les espaces urbains.

Une récompense qui lui a filé un coup de pouce, mais qui ne fait pas tout. "Ça vous donne une crédibilité, mais après, il faut aller pousser les portes soi-même !", explique-t-il. D'autant que sa production, qu'il veut exclusivement française, n'était qu'artisanale à ce moment-là. "Il a fallu que je trouve des fabricants, que j'intéresse les villes, que j'aille faire du démarchage."

Depuis, il en a vendu 400 pièces environ. Il faut dire que la crise sanitaire l'a bien freiné dans son élan. Stéphane a pu reprendre les affaires en avril 2022 avec des Chapotelets, version XXL. "J'ai rebondi parce que maintenant, toutes les villes ont besoin d'avoir du vert dans l'espace urbain. Donc j'ai créé des modules d'un mètre de long sur trente centimètres de large qui permettent d'avoir une floraison beaucoup plus vaste et beaucoup plus importante."

Bientôt à Reims ?

Les commandes affluent. Il a même été jusqu'à verdir le boulevard Haussmann à Paris. "Ça fait du cheminement vert ; les abeilles qui viennent butiner, les oiseaux qui reviennent. Il faut savoir qu'en ville, le problème des abeilles, c'est qu'elles meurent parce qu'elles n'ont pas à manger. Il n'y a pas assez de fleurs."

À l'époque, il avait été sollicité par Laure Miller, alors adjointe aux espaces verts de la Ville devenue députée de la Marne . C'est tombé à l'eau, mais il espère bien voir un jour ses créations fleurir à Reims.