Après certains élus, des citoyens s'opposent au projet de golf de Lavagnac à Montagnac

C'est un projet qui n'a pas fini de faire parler de lui : celui du golf de Lavagnac à Montagnac . Certains élus et membres de la commission locale de l'eau (Cle) du bassin de l'Hérault s'opposent à ce projet depuis des années. C'est maintenant au tour de citoyens héraultais de faire entendre leur mécontentement. Tous dénoncent un non-sens écologique puisque le golf, s'il est construit, nécessitera des centaines de milliers de mètres cubes d'eau par an directement puisés dans le fleuve Hérault. 338.000 selon les opposants, 300.000 selon le promoteur.

Une pétition et une lettre ouverte

Une pétition manuscrite (et non en ligne) a été signée par 203 personnes. Une lettre ouverte sera envoyée au Préfet de l'Hérault ce jeudi 16 février à l'occasion d'un conseil local de l'eau à Gignac. Il y est écrit : "À l’heure où les usagers sont invités à réduire leur consommation d’eau suite à l’annonce le 25 janvier par le Ministre de la Transition écologique du plan «anti -sécheresse» qui s’impose en raison du changement climatique et de la sécheresse de l’été 2022, comment un tel projet peut-il encore exister ?"

C'est Marie Azorin, une habitante de Cazouls-d'Hérault qui en est à l'initiative. Une démarche citoyenne qui vient en complément de celle des élus "pour permettre aux usagers, aux citoyens du bassin versant de l'Hérault de se faire entendre. C'est un cri d'alarme. Il faut sauver la ressource en eau. Ce projet est disproportionné et anachronique" explique Marie Azorin.

La retraitée de 68 ans espère "une prise en compte de ceux qu'on n'entend pas souvent. Des inquiétudes, de l'émoi que ça suscite auprès de la population." Son inquiétude est d'autant plus grande qu'elle affirme que : "Les données fournies par l'Observatoire Départemental Climatologique Eau Environnement font état d'un niveau d'eau actuel dans les points de captage qui correspond à celui de la période estivale."

Le porteur du projet ne souhaite pas s'exprimer à propos de cette pétition et lettre ouverte.