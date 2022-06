Après l'attaque contre les cigognes de Sarralbe cette nuit, un cigogneau tué et deux autres secourus

Avec une caméra pointée sur le nid, cette attaque n'est pas passée inaperçue. Les réseaux sociaux de Moselle et au-delà se sont emballés. le point sur cette nuit tragique.

Dès l'aube, le fameux de nid de Sarralbe a été attaqué par d'autres cigognes. Contrairement aux occupants des lieux, ce couple est bagué, ce qui signifie qu'il vient d'ailleurs. Au terme d'une "bagarre" entre les adultes, notre couple de cigognes se voit contraint d'abandonner le nid et ses petits. Les assaillants s'attaquent alors aux cigogneaux, et l'un d''eux trouve la mort.

Bonne nouvelle : deux cigogneaux sont vivants

Dès que cela a été possible, les pompiers sont intervenus pour récupérer les deux survivants, mal en point, pour les transporter chez un vétérinaire. Les deux cigogneaux ont été soignés, notamment avec des points de suture. Les assaillants sont partis et les occupants initiaux du nid ont pu reprendre possession du foyer familial.

La loi de la nature et la loi du web

Cette attaque est courante chez les cigognes dans le milieu naturel. Dès qu'un couple perd sa nichée, le nid des autres couples de cigognes devient en quelque sorte une cible et fait l'objet d'attaques. Les adultes se battent alors et les cigogneaux en font souvent les frais. Pour Dominique Klein, ornithologue et spécialiste des cigognes c'est la triste loi du genre. mais du fait de la web caméra pointée en permanence sur le nid il fallait faire quelque chose. Sans cette intervention, le destin des cigogneaux aurait été plus qu'incertain.

Cette attaque a provoqué un raz de marée sur les réseaux sociaux, du fait de l'immense popularité du nid de Sarralbe. La caméra a été arrêtée tôt ce matin devant la violence de l'attaque mais aussi pour permettre l'intervention des pompiers. Elle devrait se remettre en marche dans l'après midi.