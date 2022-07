Entretien avec un glaciologue, après l'effondrement du glacier de la Marmolada en Italie

Après l'effondrement partiel d'un glacier en Italie ce dimanche, le glacier de la Marmolada dans les Dolomites, et face à ce risque accentué par le réchauffement, entretien avec Christian Vincent, glaciologue au CNRS et à l'Institut des géosciences de l'environnement de l'Université de Grenoble.

Six morts, huit blessés et un nombre encore incertain de disparus. C'est le bilan ce lundi matin de l'effondrement dimanche d'une partie du glacier italien de la Marmolada, dans les Dolomites. Cet effondrement n'a rien à voir avec les plus classiques chutes de séracs. La première hypothèse est celle de la rupture d'une poche d'eau de fonte créée sous la glace, dans une période particulièrement chaude dans ce secteur des Alpes italiennes. Nous avons demandé son avis à Christian Vincent, glaciologue au CNRS et à l'Institut des géosciences de l'UGA, Université Grenoble Alpes.

Christian Vincent est-ce que ce genre de phénomène est fréquent ? Des effondrements de glaciers de cette importance ?

Christian Vincent - Les chutes de séracs en montagne, en très haute montagne, c'est assez fréquent. Il y a fréquemment des séracs qui s'effondrent, ça se produit dans tous les massifs et ça, c'est dû principalement au flux de glace continu, c'est-à-dire qu'il y a de l'accumulation en très haute montagne et la fonte ne vient pas compenser cette accumulation. Donc, il faut qu'il y ait évacuation. Et lorsque les glaciers sont situés sur des pentes très raides, ça passe par des chutes de séracs. C'est un phénomène assez fréquent que les alpinistes connaissent très bien.

Est-ce que là, en Italie, on est dans ce genre de phénomène ?

Alors, d'après les informations que j'ai pu avoir auprès de mes collègues italiens, on n'est pas dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire que ce n'est pas un glacier qui présentait une chute de falaise de glace. Donc, c'est un autre phénomène et l'hypothèse la plus probable pour l'instant - il y aura peut être des recherches supplémentaires qui vont conduire à d'autres hypothèses - mais l'hypothèse la plus probable aujourd'hui, c'est que de l'eau de fonte qui provient de la surface se serait infiltrée, puis accumulée dans le manteau neigeux et dans le glacier et que, sous l'effet de la pression d'eau, il y aurait eu une rupture.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Est-ce qu'il y a des glaciers, chez nous, dans les Alpes françaises qui peuvent présenter ce genre de risque ? Il y a au moins un cas dans le massif du Mont-Blanc...

Il peut y avoir plusieurs types de risque d'origine glaciaire. On distingue souvent les lacs glaciaires, c'est-à-dire les lacs qui se forment à proximité des glaciers suite au recul de ces derniers. Lorsque les glaciers reculent, souvent, ils laissent des cuvettes, des dépressions dans lesquelles s'accumule de l'eau. Cette eau est retenue par des barrages morainiques, c'est à dire des matériaux, des cailloux très instables et qui peuvent conduire à des ruptures, des vidanges brutales. C'est un premier type de risque.

Un deuxième type de risque, c'est les lacs intra glaciaires, donc des poches d'eau qui se forment à l'intérieur des glaciers. On a un cas qui est bien connu en France, c'est celui de Tête Rousse (au-dessus de Saint-Gervais, Haute-Savoie). Il y avait déjà eu une catastrophe en 1892. Et on a détecté en 2010 une nouvelle poche d'eau sur le glacier. On a été obligés de donner l'alerte à la préfecture pour procéder à la vidange de ce lac. Il y a eu trois vidanges successives en 2010, 2011 et 2012 et, aujourd'hui, cette poche d'eau est toujours sous surveillance. Elle est moins importante, le volume est relativement petit, mais c'est toujours sous surveillance.

Enfin, le troisième type de risque d'origine glaciaire, c'est lié aux glaciers, aux chutes de séracs. Par exemple les glaciers suspendus donc à très haute altitude, qui sont situés sur des pentes très raide et qui doivent leur stabilité uniquement parce qu'ils sont à température négative. Il n'y a pas d'eau qui circule dans ces glaciers-là, mais, si ces glaciers se réchauffent, et c'est le cas aujourd'hui, depuis 30 ans, ces glaciers pourraient provoquer des effondrements. On connaît, on a un cas dans le massif du Mont-Blanc qui est le glacier de Taconnaz, qui prend sa source à 4.300 mètres d'altitude, au sommet du dôme du Goûter, qui est un contrefort du Mont-Blanc. On sait qu'il se réchauffe parce qu'on a eu l'opportunité de faire plusieurs forages sur les trente dernières années. Dans ces cas-là, jusqu'à 130 mètres de profondeur. Donc, par exemple, à 50 mètres de profondeur, ce glacier se réchauffe de deux degrés et on sait qu'il pourrait conduire à une avalanche de glace si le glacier devenait tempéré.

Vous dites que le glacier de Tête Rousse est sous surveillance, que vous êtes parvenus à donner l'alerte, est-ce qu'il va falloir qu'on élargisse finalement la surveillance des glaciers de manière générale, qu'on les surveille mieux, plus encore que ce qui peut être fait aujourd'hui ?

Oui, c'est possible qu'on soit amené à mener des opérations plus intensives, des surveillances de plus en plus proches. C'est ce qu'on nous incite à faire. Ceci dit, pour des cas comme la Marmolada, c'est extrêmement difficile à anticiper. On n'a pratiquement pas de moyens d'anticiper ces choses là ou il faudrait mettre des moyens énormes, des moyens de mesures radars pour détecter les poches, ça nécessite des moyens très, très importants, à la fois en temps, en énergie, et au niveau financier.

Et en même temps, le réchauffement accélère ce genre de phénomène...

En tout cas, si, pour la Marmolada, c'est un phénomène qui est lié à l'eau de fonte, c'est clair que c'est le réchauffement de ces dernières semaines puisqu'il y a eu des canicules très fortes, en particulier dans cette région de l'Italie, qui a conduit à une augmentation de la fonte très importante.

Vous avez des contacts avec vos collègues italiens ? Vous avez des échanges assez réguliers de toute façon...

Oui, bien sûr, on travaille avec eux. On travaille notamment sur des glaciers qui posent des problèmes de risque, par exemple, dans la face sud des Grandes Jorasses ou sur le glacier de Planpincieux, dans le massif du Mont-Blanc, du côté italien. Donc on a des échanges régulièrement, on participe même à des observations de terrain, à des forages. Voilà, il y a une collaboration qui est très étroite.

Est-ce que, face au risque, il va falloir, peut-être pas interdire, mais au moins déconseiller le passage sur certains glaciers ou à certaines saisons ?

Non, je ne pense pas, parce que ça fait partie quand même du domaine des alpinistes. Et donc à mon avis les alpinistes doivent rester libres de leur action en haute montagne et ils connaissent les risques liés à ces glaciers, ces effondrements. Encore une fois, les chutes de séracs en montagne, ce n'est pas rare. Et quand on passe sous l'eau, sous un glacier ou sous des séracs, on sait quels risques on prend en principe.

Mais peut-être que le risque change et évolue ?

Alors le risque évolue, notamment en terme de chutes de pierres. Il y a beaucoup plus de chutes de pierres ces dernières années par rapport aux décennies précédentes. Parce qu'il y a un réchauffement, il y a une diminution du manteau neigeux de la glace qui fond plus vite. Il y a certaines courses de haute montagne qui ne sont même plus praticables du tout en été, mais les alpinistes le savent très bien et des guides encore mieux.