Après l'incendie d'une usine chimique à Rouen, des conseils de prudence dans les Hauts-de-France

Après l 'incendie de l'usine chimique Lubrizol, à Rouen, un impressionnant panache a recouvert la ville, et se déplace. La préfecture des Hauts-de-France affirme que des fumées ont traversé, et traversent également la Somme, le Pas-de-Calais, et le Nord. Des analyses sont encore en cours, mais les autorités assurent que, s'il peut être irritant et odorant, ce nuage ne présente pas "de toxicité aiguë".

Des mesures de précaution sont tout de même conseillées :

pour les enfants, les personnes âgées ou souffrant de problèmes respiratoires ou cardiaque : ne pas faire d'effort ou d'activité sportive

bien se laver les mains, ainsi que les fruits et légumes produits localement.

Principe de précaution

Il s'agit là d'un principe de précaution, explique le Docteur Mohamed Si Abdallah, directeur adjoint de la sécurité sanitaire et de la santé environnementale au sein de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France : "le nuage est suffisamment à distance pour que le risque soit beaucoup moins important que pour les gens à proximité de l'incendie. On retrouve le même type de produits qui peuvent se dégager de nos voitures, ou des incendies dans notre région".

Pas de résultat anormal ou inhabituel selon Atmo

Atmo Hauts-de-France, l'organisme qui mesure la qualité de l'air, n'a pas constaté de pollution particulière ce jeudi. "Au regard des 30 familles de polluants que nous surveillons, il n'y a pas de résultat inhabituel ou anormal", note Céline Dérosiaux, responsable de la communication, "mais nous restons attentif à la composition du nuage".

