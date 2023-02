Après l'incendie de Bolloré, l'inquiétude des sinistrés de Grand-Couronne, près de Rouen

Comme Lubrizol en 2019 , l'incendie de Bolloré a fait des sinistrés, moins nombreux peut-être, mais ces riverains s'inquiètent de l'état de leur terrain et déplorent l'absence totale d'information et de soutien.

C'est le cas de Nathalie Fromentin. Sa maison se situe à 150 mètres environ des entrepôts qui ont brûlé et, le jour de l'incendie, elle a bien cru tout perdre. "on a eu très très peur" raconte cette maman, également famille d'accueil pour les adultes handicapés. Les flammes gigantesques étaient à sa fenêtre, la chaleur insupportable et la maison tremblait à chaque explosion se souvient Nathalie : "J'ai eu l'impression que la maison gonflait, comme dans un dessin animé sous l'effet d'un gros souffle".

L'incendie de Bolloré depuis la maison de Nathalie Fromentin - Nathalie Fromentin

Un gros souffle et des détonations qui ont laissé des traces, des fissures sur la façade qui n'existaient pas avant, assurent Nathalie et son mari, Gilles. Soutenus par l'Association des Sinistrés de Lubrizol, ils ont fait venir un huissier pour constater les dégâts mais aussi les nombreux débris tombés dans leur jardin. Depuis l'incendie, le couple en ramasse tous les jours, certains mesurent près de 18 centimètres. Impossible pour le moment de dire de quoi il s'agit : résidus de pneus ? de batterie au lithium, de tôle ? Pour répondre à ces questions, l'ASL veut faire analyser les morceaux et définir s'il y a un risque pour la santé et l'environnement.

Gilles et Nathalie retrouvent de nombreux résidus de l'incendie dans leur jardin

Pour Simon de Carvalho, le président de l'ASL, aucun enseignement n'a été tiré de l'incendie de Lubrizol. Une fois encore, c'est lui qui a dû donner l'alerte sur la question des déchets liés à l'incendie. Le 1 janvier 2023, le Préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté pour obliger l'exploitant à ramasser l'ensemble des déchets et à les analyser. Simon de Carvalho déplore également l'absence totale de prise en charge des riverains : "personne n'est venu les voir, personne ne leur a proposé de soutien psychologique".

Un numéro de téléphone a été mis en place pour les personnes qui auraient des retombées de l'incendie dans leur jardin : 02.76.27.74.28