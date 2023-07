Après l'incendie, la piste de Saleccia est inaugurée, une régulation pour protéger un milieu naturel en danger

"Maintenant, il faut payer " sourit-on, à la nouvelle guérite en algeco située à l'entrée de la piste de Saleccia. Les retours sont plutôt bons "certains râlent, mais ils payent quand même." C'est désormais le seul accès pour les voitures jusqu'à la très prisée plage de Saleccia. Depuis le 29 juin, et ce jusqu'au 31 août, c'est 6 euros pour les voitures, 3 euros pour les motos, et les sociétés de 4x4, elles, ont des pris préférentiels.

Pas un péage, une "éco-redevance"

La collectivité, les mairies et le conservatoire ont au total investi 3,2 millions d'euros. La piste de 12 kilomètres a été entièrement refaite, un parking de 140 places a été installé derrière la plage. Le sentier pédestre a lui aussi été amélioré, et une halte équestre est aussi disponible. Enfin, un vrai équipement sécurité incendies longe les chemins, en cas d'intervention ou d'évacuation. Une précaution de mise puisque les études de terrain de l'ONF disent que les Agriates subissent une sécheresse de plus en plus intense.

L'argent du péage d'entrée, lui, "c'est simplement un moyen de continuer d'entretenir la zone, de couvrir les frais de gestion, d'entretien, d'accueil" explique Agathe Vince, directrice du conservatoire du littoral. Depuis que le conservatoire est gestionnaire du lieu, non seulement la route a été refaite mais son entretien est pensé pour veiller à ce que les écoulements d'eau ne soient pas perturbés et que les animaux présents puissent bien circuler ou se reproduire, "c'est une vraie arche de Noé ici, il y a beaucoup d'espèces !

Bientôt des quotas

C'est aussi, il faut le dire, une manière de réguler les entrées. "Il y a un enjeu de mise en valeur mais aussi de régulation, de gestion des flux, d'organisation des activités, notamment touristiques explique Gilles Simeoni, le président du Conseil exécutif de Corse. Aujourd'hui nous régulons sur terre mais demain ce sera en mer, il faut réussir à concilier les activités économiques, agricoles et le respect de l'environnement, nous sommes actuellement en discussion avec les différents acteurs sur ce sujet."

L'entrée reste payant jusqu'au 31 août prochain.