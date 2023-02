Après l'installation d'un nouveau nid, les cigognes déjà de retour à Cessieu en Nord-Isère

Ce n'était pas du tout gagné, mais les cigognes ont déjà investi le nid installé par LPO et Enedis à Cessieu.

Les cigognes n'ont pas tardé à s'approprier les lieux. Le 8 février, Enedis et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) ont installé une plateforme dans un champs à Cessieu. L'objectif était d'y transférer le nid construit par les cigognes sur un pylône électrique collé à l'A43 au printemps 2022, pour plus de sécurité.

Si la plateforme était parfaitement adaptée -Enedis s'est renseigné auprès de ses collègues alsaciens pour trouver la meilleure solution- il n'y avait aucune garantie que les cigognes daignent s'y installer. Alors forcément, en voyant ces grands oiseaux noirs et blancs sur le nid, Enedis, la LPO et les amoureux de nature du secteur ont le sourire.

Les cigognes sont aperçues régulièrement par les habitants du secteur. - Hervé Appli

Des cigognes installées tôt dans la saison

"J'ai évidemment été très contente, c'est une bonne surprise" se réjouit Anaelle Atamaniuk, chargée de mission faune pour la LPO en Isère. Elle le rappelle elle-même : au moment du reportage de France Bleu Isère sur l'installation de la plateforme, elle ne pensait pas que les cigognes seraient de retour si vite. "On a l'exemple à Biol où pour remplacer un nid de cigogne qui était sur un poteau qui n'était pas favorable, il avait été mis une plateforme juste à côté et la plateforme a toujours été boudée."

A Cessieu, le scénario est donc tout autre puisque les oiseaux ont été vus pour la première fois sur le nouveau nid 48H après son installation. Malgré la bonne nouvelle, elles arrivent très tôt dans l'année. "C'est effectivement tôt" confirme Anaelle Atamaniuk, "puisque les cigognes vont commencer à faire leur nid début mars. Mais on sait maintenant que toutes les populations de cigognes ne migrent plus. Il y en a qui restent sédentaires, elles ne prennent pas d'énergie pour migrer et elles restent dans la région. Peut-être qu'elles visitent déjà en prévision de la saison de reproduction."