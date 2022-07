Après la canicule, attention au coup de galerne dans le Sud-Ouest avec la chute brutale des températures

Les conditions météo vont brutalement changer dans l’ouest et le sud-ouest de la France. Les températures vont fortement baisser. En cause : la galerne, un phénomène météo qui provoque un brusque changement de temps, avec l'arrivée d'un air plus frais et plus humide sur le littoral.