Après la canicule, les forêts de Savoie et de Haute-Savoie sont déjà aux couleurs d'automne

Les forêts de Savoie et de Haute-Savoie ont revêtu leurs couleurs d'automne avec un mois d'avance et les feuilles ont commencé à tomber.

Les forêts de nos Pays de Savoie ont eu chaud. Les périodes de canicule fin août et de ces derniers jours ont laissé des traces sur les arbres. Ils ont déjà revêtu leurs couleurs d'automne par endroit et les feuilles commencent déjà à tomber. Dans le parc naturel des Bauges, on estime qu'on a un mois d'avance. A la sécheresse se sont ajoutés des coups de chauds qui ont eu raison des feuillus de nos vallées et des avants-pays.

ⓘ Publicité

Les arbres manquent d'eau et se mettent en mode survie

Ce phénomène a tendance à se répéter ces dernières années et commence à inquiéter les scientifiques. Les arbres se débarrassent de leurs feuilles bien plus tôt dans la saison. Une manière pour eux de se défendre pour économiser leurs ressources. Ils se croient déjà en automne et sont en mode survie, explique François Xavier Nicot, le directeur de l'ONF pour la Savoie et la Haute-Savoie.

"C'est quand même un révélateur flagrant et visible pour tous nos concitoyens qu'il y a des choses qui se passent dans l'évolution du climat, qui ne sont pas forcément très rassurantes. Les arbres feuillus ont mis en place un phénomène de résistance à la transpiration, ce qu'on appelle l'évapo-transpiration des arbres, pour ne plus perdre d'eau puisqu'ils avaient trop chaud. Ce phénomène ne concerne que les arbres feuillus sur un certain nombre de versants de nos Pays de Savoie. C'est allé très vite et donc on n'a pas eu la beauté qu'on peut avoir pendant l'automne d'une progressivité de ce phénomène. Et c'est très très visible parce qu'effectivement ils ont pris une couleur d'automne pour se protéger en fait d'une horrible mort."

Les arbres se débarrassent de leurs feuilles bien plus tôt dans la saison. Une manière pour eux de se défendre pour économiser leurs ressources. © Radio France - © Isabelle Gaudin

L'ONF s'inquiète pour les résineux

Ce phénomène que l'on qualifie "d'automne précoce" n'inquiète pas encore pour les feuillus localisés essentiellement dans nos vallées et les avant-pays. L'ONF est beaucoup plus inquiète sur la capacité de résistance de nos résineux qui sont majoritaires en montagne. "Ces résineux n'ont pas la faculté de mettre en place un dispositif de défense comme l'ont fait les feuillus. Et donc pendant que les feuillus se protégeaient en prenant leurs couleurs d'automne, les résineux, eux, avaient tout aussi chaud et manquaient d'eau."

François-Xavier Nicot constate que "de plus en plus d'arbres résineux sont en train de mourir. Quand un arbre résineux perd ses aiguilles, ce n'est pas un phénomène d'automne, c'est un phénomène de fin de vie. Il ne reviendra pas au printemps en bonne santé. Et donc on a sur les territoires de Savoie et Haute-Savoie un phénomène qu'on craignait et qui se révèle de plus en plus. C'est beaucoup de mortalité d'arbres résineux dans les montagnes, qu'il faudra remplacer par de nouvelles forêts".

Cette mortalité est due à la sécheresse, mais aussi au scolyte, ce petit scarabée qui profite de la fragilité de ces arbres résineux pour finir de les tuer.