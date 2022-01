Après la crue de Garonne, pêcheurs et défenseurs de l’environnement s’unissent pour nettoyer les berges

Les berges de la Garonne envahies par les eaux : ces images marquantes sont encore dans l’esprit de nombreux habitants de la région. Lundi 10 janvier, le fleuve est sorti de son lit : l'eau est montée à plus de 4,30 mètres. Cela faisait près de 20 ans que Toulouse n’avait pas connu une telle crue.

Des déchets qui "risquent de finir dans les océans"

Une crue de la Garonne qui a charrié de nombreux déchets. Les pêcheurs et les défenseurs de l'environnement font des repérages depuis quelques jours pour organiser des ramassages quand les berges seront un peu moins boueuses. Ils étaient à Portet-sur-Garonne, ce week-end, pour repérer les futures zones à nettoyer. Parmi ces volontaires, Pascal Levigne, le président de l'association Team River Clean, qui ramasse des déchets près des cours d'eau : "On retrouve beaucoup de sacs plastiques, des bouteilles, des jantes de voitures et même des pneus. Si on ne ramasse pas ces déchets, ils risquent d’être emportés par la prochaine crue et de finir dans les océans. A un moment donné, le plastique va se détériorer et se transformer en micro-plastique. Les poissons vont en ingérer. Les oiseaux mangent des poissons vont en ingérer et nous aussi. Il faut y faire attention, ce sont de substances dangereuses."

Des déchets comme ce pneu se sont accrochés aux arbres © Radio France - Claudia Calmel

Des berges à préserver

Mickael Nguyen, le président de l'Association pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Toulouse, a aussi participé au repérage. Il s’inquiète de ces déchets, parfois volumineux, qui peuvent venir endommager les berges : "Si on ne fait rien pour stabiliser les berges, dans quelques années, on va avoir le même effet que sur certaines falaises en bord de mer. Il y a un phénomène d’érosion. Au final, nous risquons de nous retrouver avec des zones en bord de rivière que nous ne pourrons plus exploiter."

Des ramassages de déchets seront organisés quand les berges seront un peu moins boueuses. D'ici là, Mickaël Nguyen croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'autres crues. Des crues qui sont, selon lui, de plus en plus violentes : _"_On a énormément dégradé le fleuve par l'extraction des gravats. Il y a 100 ans, il y avait dix mètres de cailloux dans le fond, ce qui ralentissait l’eau. Aujourd'hui, il y a plus rien : la rivière, pourrait être comparée un canal, avec un fond en béton. C’est pour ça que l’eau s’écoule parfois avec une telle violence."

Si vous souhaitez participer aux ramassages, vous pouvez contacter l'Association pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Toulouse ou Team River Clean Toulouse sur leur page Facebook. Les sessions devraient avoir lieu à la mi-février.