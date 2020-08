Après la Meurthe-et-Moselle, le département vosgien placé en alerte sécheresse renforcée

La situation des cours d'eau ne s'arrange pas dans Vosges, avec un déficit pluviométrique qui perdure à cause des chaleurs estivales et le manque de précipitations. C'est dans ce contexte que la préfecture renforce son alerte sécheresse à compter de ce lundi 3 août. Des mesures de limitation d'usage de l'eau sont en vigueur depuis le 24 juillet, elles sont désormais plus restrictives, comme en Meurthe-et-Moselle depuis six jours.

Interdiction de nettoyer sa terrasse

En effet, l'interdiction d'arroser sa pelouse, son potager ainsi que tout espace vert privé ou public s'étend à présent de 9h à 20h. La préfecture indique dans un communiqué qu'il est toujours interdit de laver sa voiture en dehors des stations professionnelles, ainsi que de remplir sa piscine. Autre interdiction notable : celle de laver les voiries, les trottoirs ou de nettoyer les terrasses et les façades.

L’ensemble de ces dispositions est applicable jusqu’au 30 septembre 2020. Les contrevenants s’exposent à des amendes de 1500 euros, 3000 euros pour les récidivistes.