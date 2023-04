Après la rave-party à Villeseneux dans la Marne, "la biodiversité à mon avis, elle existe plus"

Les déchets ont été ramassés, les poubelles rassemblées en tas, une benne a même été louée par les organisateurs de la rave-party non autorisée qui a rassemblé ce samedi jusqu'à un millier de personnes à Villeseneux dans la Marne. Les élus de Villeseneux mais aussi de Germinon, l'autre village le plus proche, reconnaissent qu'il n'y a pas eu de dégradations.

Pas de dégâts, en apparence en tout cas. Il restait une dizaine de véhicules encore ce lundi 24 avril sur l'une des deux parcelles utilisées pour la fête. Une parcelle en herbe, non cultivée certes, mais qui était en jachère apicole depuis deux ans.

Un chemin d'accès à la parcelle détruite par la rave party © Radio France - Sophie Constanzer

"Tout est tassé, remué, labouré", décrit Romain Adam, l'agriculteur qui gère ces terres situées en bord de rivière et en bordure de bois, à quelques centaines de mètres à peine des premières éoliennes. "Nous sur nos terres on a des éoliennes et pour compenser la perte de biodiversité, on est indemnisés par l'Etat pour semer et entretenir ces parcelles pour les animaux, les abeilles, c'est censé monter en fleurs et là tout est ravagé". Plusieurs ruches s'installent dans le secteur au printemps : "il y a même des apiculteurs de Paris qui viennent leurs ruches ici".

Les fêtards ont ramassé leurs déchets mais la parcelle est détruite © Radio France - Sophie Constanzer

Quatre hectares de jachères apicoles (il en existe 1000 hectares dans le département de la Marne) qui appartiennent à la famille de Bruno Martin, qui ne cache pas son incompréhension. "On est furieux, ils débarquent comme ça un vendredi soir, ils s'installent sur des parcelles qui leurs appartiennent et ils laissent une prairie dans un état déplorable... il y a plus grand chose à butiner, on est attristés".

Une incompréhension d'autant plus grande que l'exploitant Romain Adam a vu des agriculteurs parmi les participants et qui ont aidé avec leurs tracteurs les teufeurs à se désembourber dimanche. "J'ai dit à l'un deux, pourquoi tu fais pas ça chez toi, tu as des champs ! il a rien répondu...".