Après la sécheresse, les réserves d'eau potable remontent en Loire-Atlantique et en Vendée

En ce début d'année, on fait le point sur nos réserves d'eau potable dans en Loire-Atlantique et en Vendée. Et avec la pluie de ces dernières semaines, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle : la bonne, c'est que les réserves reviennent peu à peu à des niveaux corrects après la longue période de sécheresse qu'on a connu cet été, la mauvaise, c'est que la pluie lessive les sols et peut propager plus facilement des bactéries.

Laurent Cadéron est le directeur d'Atlantic'Eau, le service qui gère une partie de l'eau potable du département de Loire-Atlantique (tout le département sauf Nantes Métropole, l'agglomération Cap Atlantique, celle de Clisson et celle de Saint-Nazaire). Les pluies de novembre et décembre permettent selon lui de remonter le niveau des nappes d'eau potable. "Les nappes étaient descendues à des niveaux très bas, et on commençaient à être inquiets pendant la période hivernale, où les nappes sont sensées se recharger, explique-t-il, mais le mois de novembre a été vraiment excédentaire : il a du pleuvoir 140 mm sur la région nantaise contre 100 mm pour un novembre normal."

"La Loire est remontée de plus de 3 mètres par rapport au niveau du mois de septembre" Laurent Cadéron, directeur d'Atlantic'Eau

Une bonne nouvelle alors que ce qui inquiétait depuis cet été, c'était le niveau de la Loire anormalement bas. "Si l'on continue avec des pluies régulières sur le mois de janvier et de février, on devrait retrouver le niveau normal des nappes. Concernant la Loire, il y a une remontée de plus de trois mètres par rapport au bas niveau du mois de septembre." Cet été, certains bras de la Loire étaient complètement à sec, notamment à la frontière avec le Maine-et-Loire, entre Varades et Saint-Florent-le-Vieil.

Laurent Cadéron, le président d'Atlantic'Eau - Laurent Cadéron

Pour lui, le principal problème des fortes pluies après les longues périodes de sécheresse, c'est la forte concentration en nitrates qui peut, à terme, altérer l'eau. C'est ce qu'il s'est passé à Saffré quelques jours fin novembre. "Elle a été constatée le 25 novembre, nous sommes passés de 52 mg par litre d'eau distribuée à 47 mg par litre le 29 novembre. Il y a souvent une augmentation régulière des teneurs en nitrates qui s'explique par les fortes pluies."

En théorie, le taux en nitrates ne doit pas dépasser les 50 mg/ litre d'eau distribuée. Mais pas d'inquiétudes, quand cela ne dure que quelques jours, cela n'a pas d'incidence sur la santé des consommateurs.

Et pour la Vendée ?

Au 25 décembre, le remplissage des 13 barrages vendéens est de plus de 52%, un niveau correct à cette période de l'année pour Jacky Dallet, le président de Vendée Eau, le service qui gère l'eau potable dans tout le département. Il est cependant plus inquiet par le niveau des nappes phréatiques. "Les 13 barrages vendéens se remplissent à des niveaux intéressants, constate-t-il. Les cours d'eau alimentent fortement nos retenues, donc nous sommes plutôt sereins. Notre inquiétude concerne surtout les nappes phréatiques. Le niveau a besoin de pluies encore plus importantes pour retrouver des niveaux intéressants."