Après la tempête, une opération pour nettoyer les plages et ramasser les déchets emportés par les crues

Suite aux crues exceptionnelles en Corse, de nombreux déchets ont été charriés. Ces détritus se retrouvent aujourd'hui sur les berges des rivières et sur les plages. A Grosseto, à côté d'Ajaccio, la commune et deux associations de protection de l'environnement ont lancé une opération de nettoyage.

Grosseto-Prugna, France

Un sac dans une main, un bâton dans l'autre ! Sur la plage de la Viva entre Grosseto et Porticcio, une dizaine de personnes retourne le sable et le bois flotté pour trouver les déchets, déposés par les crues.

Nathalie participe pour la 1ère fois à ce type d'action pour nettoyer les plages © Radio France - Lauriane Havard

Des bennes à la disposition de tous

Après la tempête Fabien qui a durement touché la Corse, la commune de Grosseto et deux associations de protection de l'environnement, Recycla Corse et Corsica Clean Nature, ont décidé de lancer une opération de nettoyage des plages pendant quinze jours, jusqu'au 6 janvier prochain. Tout au long de la plage de la Viva, des bennes sont à la disposition de tout le monde. "Chacun peut venir quand il veut pour faire sa part et ramasser les déchets encore présents sur le sable" explique Sylvie de l'association Corsica Clean Nature.

Seulement 2% des déchets sont sur la plage

Les bénévoles font parfois de drôles de trouvailles. "Un peu plus loin sur la plage, on a trouvé une machine à laver et même un bout de moteur !" lance Michel, citoyen engagé pour protéger sa planète. Toutefois, les déchets ramassés sur le sable ne sont que la partie visible du problème. "Sur la plage, cela représente 2% des déchets causés par la tempête, ensuite 8% se trouvent dans des zones non publiques, 20% sont en mer en flottaison et 70% sont déjà sous l'eau" précise Jonathan Curtis de Reclyca Corse.

D'ici avril prochain, l'association Reclyca Corse va organiser la troisième édition du Recycla Raid, un événement sportif avec un but écologique : ramasser les déchets présents dans la mer Méditerranée.