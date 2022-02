Après la tempête, les couvreurs pris d'assaut dans le Nord et le Pas-de-Calais

171 km/h au Cap Griz-Nez, 120 km/h à l'intérieur des terres. Les vents n'ont pas été tendres avec le nord de la France la semaine dernière. En particulier vendredi, où le passage de la tempête Eunice a causé d'importants dégâts sur les toits du Nord et du Pas-de-Calais. De nombreuses tuiles ont ainsi été arrachées par les fortes rafales.

Les artisans bombardés d'appels

Alors que le vent s'est en partie calmé, l'heure était donc lundi à la reconstruction. Les artisans couvreurs se sont ainsi retrouvés assaillis d'appels. "On en a reçu près d'une centaine depuis vendredi midi", explique Calixte Foulon, artisan couvreur à Lambersart. "On a dû déprogrammer tous nos chantiers pour cette semaine, afin de pouvoir intervenir pour les urgences de nos clients".

Ce lundi, il intervient sur le toit de Daniel, un habitant de Haubourdin. Il était absent quand la tempête a délogé plusieurs de ses tuiles. "J'étais parti en week-end dans le Sud. On a été prévenus par notre voisine par SMS. Du coup, on est rentrés en catastrophe samedi soir et dimanche matin j'ai pu réparer une petite partie. Mais les autres étaient trop hautes, alors je fais appel à des artisans."

Les fournisseurs eux aussi pris d'assaut

Il a d'ailleurs eu du mal à trouver des tuiles, il lui a fallu aller les chercher à Liévin, à 35 kilomètres de là. Mais cela lui a permis de trouver plus facilement des artisans. Car pour eux aussi, l'approvisionnement est devenu un véritable défi : "Quand on est allés chez le fournisseur à l'ouverture, _il y avait déjà une queue pas possible_, notamment sur les tuiles un peu spécifiques", raconte Calixte Foulon. "C'est pour cela qu'on essaye de faire un tri au cas par cas, en fonction de l'accessibilité et des tuiles disponibles chez les fournisseurs".

Autre difficulté : les conditions météos. Le vent souffle encore à 70km/h par endroit ce lundi, forçant les couvreurs à travailler à deux, par mesure de sécurité. "Il y a énormément de vent. Il faut donc que l'un de nous sécurise l'autre pendant qu'il fait son intervention". En une matinée, son collaborateur et lui ont ainsi effectué six interventions, et en prévoyaient au moins autant l'après-midi.