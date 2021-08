Après Larmor-Plage, le littoral de Ploemeur fermé pour pollution aux hydrocarbures

Dans la soirée du 19 août, les services communaux de Larmor-Plage avaient hissé le drapeau violet après la découverte d'hydrocarbures sur les plages de la ville. La commune voisine de Ploemeur a alors réalisé une série d'inspections sur ses 17 km de littoral et la plage du Perello a, elle aussi, été touchée. Le maire, Ronan Loas, a interdit l'accès aux plages de la commune (une dizaine en tout, dont cinq plages surveillées).

Une fermeture qui pourrait se prolonger

Un point sur la situation sera réalisé avec les équipes communales afin d'évaluer l'ampleur de la pollution. Le maire décidera alors si les plages peuvent rouvrir ou non. Pour l'instant, la cause de cette pollution n'a pas été établie. Dans un tweet, Ronan Loas s'est dit "navré et en colère" face à cette dégradation de l'environnement de la commune.