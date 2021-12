Après les inondations à Merville, "on attend que les choses bougent" pour limiter les dégâts

"Je suis très en colère !" s'exclame Bernadette. Cette habitante de Merville a encore quelques centimètres d'eau dans sa cave, jeudi 9 décembre 2021, deux semaines après le début de décrue de la Lys. Les inondations qu'ont connu les Flandres et l'Audomarois fin novembre et début décembre ont été "les pires en vingt-trois ans", selon elle.

Avec ses voisins du hameau de Caudescure, entourés par les champs, elle s'est retrouvée bloquée chez elle pendant près d'une semaine. L'eau avait recouvert les routes, impossible de partir. Elle est d'ailleurs encore bien haute dans les fossés le long des voies. "On a l'habitude des inondations, on sait qu'on est dans une zone sensible, reconnaît Bernadette qui explique que le terrain a changé. Les agriculteurs drainent leurs champs donc les eaux se déversent dans les fossés et il n'y a plus de haies entre les terrains donc l'eau finit jusqu'à nos portes."

Manque de haies et de drainage

Ce sont généralement les causes que l'on pointe partout : les remembrements, les travaux sur les grands axes ont complètement modifié la physionomie des sols au fil des décennies. Avec comme conséquence que les eaux de pluie, lorsqu'elles sont trop intenses, stagnent et ne s'évacuent plus.

L'eau des inondations stagne dans le hameau de Caudescure à Merville, jeudi 9 décembre 2021 © Radio France - Théo Boscher

Dans la maison après celle de Bernadette, vit Jessica. Elle a grandi à Caudescure, elle aime profondément ce quartier mais elle se pose des questions : "On aimerait bien que les choses bougent. Ne serait-ce que les fossés, la rivière, ils n'ont pas été drainés depuis dix, peut-être vingt ans, je suis sûre !"

Les bassins d'expansion ne voient pas le jour

Pour le maire de Merville, Joël Duyck, les fossés ne servent "qu'à la marge" pour permettre l'écoulement des eaux et les écluses ont été ouvertes mais elles ont été débordées par le trop-plein d'eau. Il est quand même tombé l'équivalent d'un mois de pluie en trois jours. Lui compte alors proposer au préfet "un bassin d'expansion de crue, dans les pâtures où nous pourrions stocker des volumes d'eau très importants, afin que la Lys et la Bourre évacuent après Merville".

Cette solution de bassin, le maire de Steenwerck, à une vingtaine de kilomètres de Merville, en a déjà fait la demande. Et cela fait dix ans qu'il attend que cela arrive. "On a des difficultés à acheter des terrains donc on ne peut pas faire les travaux, s'indigne Joël Devos. Les gens qui habitent dans les monts, là où il faudrait faire ces bassins, ne se sentent pas concernés par ce qui arrive en plaine."

Un manque de volonté politique ?

Ce que connaît Steenwerck est le cas aussi ailleurs dans le Nord et le Pas-de-Calais. André Flajolet, le maire de Saint-Venant et président du comité du bassin Artois-Picardie, qui s'occupe de la gestion de l'eau, regrette que "ça bloque parce qu'il n'y a pas de promoteur, pas de volonté politique, parce que certaines communes considèrent que ce n'est pas à elles de supporter le coût de ces aménagements".

D'après lui, il reste à rendre plus efficace la zone dans la forêt de Nieppe et dans le Pas-de-Calais, aucuns travaux n'ont été entrepris avant et après Aire-sur-la-Lys.