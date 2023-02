Après les inondations de 2021, 14 communes du Sud Gironde ont déployé un dispositif d'alerte de la population

Bernard Pagot, maire de Barie et vice-président de la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde, invité de France Bleu Gironde

Il y a deux ans, le Sud Gironde se réveillait les pieds dans l'eau. Une crue exceptionnelle de la Garonne, qui a atteint 9,80 mètres à La Réole. À titre de comparaison, elle n'a pas excédé 2,90 mètres depuis le début janvier. Dix-huit communes du Réolais sont touchées : caves et rez-de-chaussée inondés, digue fragilisée, voire dépassée par endroits. Depuis, ces communes ont investi, notamment "850 000 euros hors taxe, précise Bernard Pagot, maire de Barie et vice-président de la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde, pour réparer 28 kilomètres de digues qui protègent à peu près 2300 hectares, 170 entreprises et 40 exploitations agricoles".

Ces adaptations, ces investissements ont apporté un peu de sérénité dans le secteur , face aux caprices du fleuve, notamment dans l'alerte : "On a mis en place un automate d'appel qui avertit toute la population, explique Bernard Pagot. Quatorze communes ont pris cette option là. À Barie, nous l'avions fait avant de la communauté de communes. Alors, il y a deux ans jour pour jour, à 7 h 30, on avertissait nos populations d'évacuer les véhicules, de déménager le rez-de-chaussée, de se mettre en étage avec des provisions ou d'évacuer la commune. Et ça, c'étai 48h pratiquement avant que la surverse ait lieu", que la digue soit dépassée.

