Après les inondations de l'automne, six communes de Drôme Ardèche reconnues en état de catastrophe naturelle

L'arrêté a été publié au Journal Officiel du 8 février 2023 : l'état de catastrophe naturelle est reconnu pour trois communes drômoises et trois communes ardéchoises supplémentaires suite à des inondations et des coulées de boue survenues en septembre, octobre et novembre 2022. Sont concernées Crest pour l'inondation par ruissellement et débordement d'un cours d'eau le 6 septembre dernier ; Montélimar, Cléon-d'Andran, Baix et Balazuc pour les intempéries du 31 octobre ; et Viviers pour celles du 9 novembre .

Les habitants ayant subi des dommages suites à ces phénomènes ont jusqu'au 8 mars pour se signaler auprès de leur compagnie d’assurance (30 jours après publication de l'arrêté au Journal Officiel).

La commune de La Voulte qui en avait fait la demande n'a pas été reconnue en revanche en état de catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de boue du 9 novembre dernier.