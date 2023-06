Après les orages la sécheresse est moins sévère dans les secteurs de l'Huveaune et du Réal de Joucques

C'est la préfecture des Bouches du Rhône qui a annoncé la bonne nouvelle : Le comité "ressource en eau "des Bouches-du-Rhône qui rassemble les différents acteurs de l’eau, s’est réuni le 7 juin pour faire le point sur les récentes précipitations et leurs conséquences sur le niveau des cours d’eau et des nappes.

"Après plusieurs mois sans précipitations, depuis mi-mai, les précipitations fréquentes sous forme d’averses et d’orages ont contribué à une hausse des débits des cours d’eau et à une légère augmentation du niveau des nappes les plus réactives du département."

Ces pluies, hors période de recharge des nappes, bénéficient principalement à la végétation. Le déficit de précipitations sur l’année reste important bien que le mois de mai ait été excédentaire par rapport à la normale.

Au regard de la situation des secteurs hydrographiques de l’Huveaune et du Réal de Jouques, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris ce mercredi 14 juin un arrêté de passage au stade de l’alerte renforcée sécheresse sur les secteurs de l’Huveaune amont et aval et du Réal de Jouques qui étaient jusqu’à présent classés en crise. Il s’agit donc d’un allègement des mesures envisagées.

La sécheresse dans les Bouches du Rhône

• Etat de vigilance : ensemble du département

• Etat d’alerte : Arc amont et aval (28 communes)

• Etat d’alerte renforcée :Huveaune (17 communes), Réal de Jouques (2 communes)

Le préfet des Bouches-du-Rhône appelle "l’ensemble des usagers (particuliers, collectivités, industriels, commerçants, artisans, exploitants agricoles…) à continuer d’avoir un usage économe de l’eau, sur l’ensemble des ressources en eau mobilisées dans le département".

Rappel des mesures

Les mesures de restriction s’appliquent quelle que soit l’origine de l’eau, en particulier pour les bassins versants de l’Huveaune et du Real de Jouques placés en alerte renforcée sécheresse. Les prélèvements directs dans ces cours d’eau restent interdits et les dispositifs de pompages doivent être retirés, hormis pour les associations syndicales

autorisées dans les conditions de l’arrêté cadre relatif à la gestion des périodes de sécheresse. Des contrôles du bon respect de ces restrictions sont opérés par les services de l’État. A ce jour, il n’y a pas de tension signalée sur l’eau à usage domestique.