Après l'orage, sécurisation et nettoyage des dégâts à Saint-Jean-de-Braye

Il va sûrement falloir quelques jours, voire plus, pour faire disparaître les conséquences du violent épisode orageux de dimanche soir, qui a frappé la métropole d'Orléans et surtout la commune de Saint-Jean-de-Braye. Elle a fermé ses parcs et cimetières ce lundi, le temps de recenser les dégâts. "Nous avions deux priorités : les écoles et la voirie" explique Perrine Paris, responsable du service Espaces publics et biodiversité à la Ville. "On n'a pas eu trop de dégâts en termes de voirie. On s'est donc orienté vers les cours des écoles, les arbres alentours, pour mettre en sécurité les enfants, qu'ils puissent commencer l'école sans problème."

Dès 6 heures ce lundi, les agents de la Ville étaient à l'œuvre. Après les écoles, il a fallu recenser le reste des dégâts. "Des branches tombées sur les espaces verts, par exemple" poursuit Perrine Paris. "Des coupes d'arbres ont été faites, mais on ne peut pas tout faire en une journée." D'autant qu'il faut aussi éponger. Plus que le vent, c'est la pluie qui a fait des dégâts : 31 millimètres sont tombés en très peu de temps.

"Tant bien que mal, on éponge"

Dans le gymnase qui abrite des courts de tennis couverts, des agents sont à l'œuvre pour nettoyer le sol avec des aspirateurs à eau. "Tant bien que mal, on éponge. On aspire, on fait au mieux pour éviter que l'eau stagne et abîme les surfaces" explique Patrice Marchand, responsable Patrimoine et Bâti. "On a des écoulements, une capacité d'évacuation. Là, on l'a dépassée. Donc ça déborde, et ça tombe à l'intérieur."

Si dans le gymnase, l'eau est venue du toit, à la médiathèque, elle est venue du sol, ruisselant depuis la place jusqu'aux portes. Bilan : des escaliers, des tapis trempés. Quelques livres aussi. "Encore une fois, on est en train d'éponger, de préserver les œuvres aussi" poursuit Patrice Marchand, dont le téléphone sonne très régulièrement. Les agents, mais aussi des responsables associatifs, le tiennent au courant des dégâts, au fur et à mesure de leur découverte. La Ville devrait faire appel aux assurances dans les prochains jours.