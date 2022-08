Après les orages, seulement trois plages rouvertes à Marseille

Les Bouches-du-Rhône et le Var ne sont plus placés en alerte orange aux orages et basculent en vigilance jaune jusqu'à ce vendredi matin 6H. Cependant, plusieurs plages restent fermées et la baignade interdite, le temps de recevoir les résultats des analyses en cours.

A Marseille, la baignade est à nouveau autorisée sur les plages La Lave (16e), Le Fortin (16e) et Les Goudes (8e). En revanche, les autres plages du littoral marseillais restent fermées à la baignade. Les plages sont également toujours fermées dans plusieurs autres communes comme Cassis, Martigues (plages du littoral et de l’étang-de-Berre -Ferrières et Figuerolles- interdites à la baignade jusqu’à vendredi 19 août midi), Bandol, Sanary-sur-Mer ou encore Hyères (plage du Ceinturon).