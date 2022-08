Après les pluies de la mi-août, le moustique contre-attaque

"Je fais tout ce que je peux pour les chasser, mais il y a quand même quatre ou cinq moustiques qui me tournent autour", s'agace Murielle. Depuis une semaine, cette Montpelliéraine leur fait la guerre. En particulier depuis les intempéries du 15 août qui ont accéléré les éclosions de larves. Même constat pour Déborah : "Les parcs sont envahis de moustiques", et ils affectionnent tout particulièrement la petite Léa, couverte de boutons. Elle raconte : "J'ai des piqûres aux bras, aux jambes, partout".

Pour Murielle comme Léa, c'est certainement le moustique tigre qui les incommode. Ce nuisible se développe dans les fonds d'eau de nos jardins et reste ensuite dans un périmètre réduit. C'est donc un moustique citadin. Son collègue, le moustique de zone humide, est lui beaucoup plus mobile. Il se reproduit dans les étangs et nous attend bien souvent à la sortie de la plage. Dans l'Hérault, La Grande-Motte et Villeneuve-lès-Maguelone figurent parmi les zones les plus infectées par le moustique.

Face aux moustiques, il y a toujours les plus malchanceux qui collectionnent les boutons. Et les autres. Paul est de cette deuxième catégorie, et pourtant il ressent également ce nouvel assaut : "En général, je ne me fais pas piquer, mais depuis quelques jours si." Le Lunellois en déduit que "ça doit être des nouveaux venus (qui ne le connaisse pas bien encore, ndlr)".

Assise à un café, Aurélie a elle opté pour les grands moyens. "J'ai une bombe dans mon sac pour me protéger car je ne supporte plus les piqûres et les cloques que ça me fait". Mathilde et quelques autres promeneurs rencontrés estiment eux "s'en sortir avec maximum une ou deux piqûres" grâce aux huiles essentielles... et parfois un proche : "Ma copine se fait bouffer à ma place", sourit Pierre, avec un brin de compassion quand même.