Après les tempêtes, les maires demandent la reconnaissance de catastrophe naturelle

Après les tempêtes et leurs dégâts, place aux assureurs et aux indemnisations.Pour éviter un parcours du combattant aux sinistrés, les élus prennent les devants et lancent des démarches de reconnaissance de catastrophe naturelle. Même avec les vents forts que nous avons connus, ça ne va pas de soi.

Depuis vendredi et les premiers dégâts constatés, après le passage de la tempête "Eunice", c’est un peu la cacophonie, avec les services de l’Etat. C'est ce qu'observent les maires concernés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Nicolas Loeuillet est le premier magistrat de Rinxent, dans le Boulonnais : "Il y a un doute entre le Ministre de l'intérieur qui demande que la catastrophe naturelle soit reconnue, et puis les services de la sous-préfecture qui nous disent de passer par des démarches auprès des assureurs."

Le risque tempête est généralement couvert par les assurances, mais les maires préfèrent passer par la procédure, plus simple, de reconnaissance de catastrophe naturelle.

Pour sécuriser les sinistrés

Olivier Majewicz est maire à Oye-plage : " C'est indispensable, parce que les assureurs ont besoin de se ranger derrière la législation. Et dès lors qu'il y a une reconnaissance de catastrophe naturelle, les choses vont beaucoup plus vite et ça laisse moins de place au doute, à la suspicion et au rythme de remboursement."

Au-delà des particuliers, c’est aussi pour les artisans et petites entreprises que la démarche est lancée par les maires. Ils ont commencé à établir un inventaire des dégâts matériels, avec photos et si besoin des constats dressés par la police municipale afin d’éviter les contestations futures des assureurs.