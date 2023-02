La qualité de l'air s'améliore en Nord-Isère, la préfecture lève les restrictions

La qualité de l'air s'améliore enfin en Nord-Isère et à Lyon. Depuis dix jours, les habitants du secteur respirent un air chargé en particules fines. La situation s'était même dégradée il y a cinq jours, au point que la préfecture de l'Isère a déclenché l'alerte de niveau 2, presque la plus élevée.

ⓘ Publicité

Mais la préfecture indique une "amélioration progressive de la qualité de l'air". En s'appuyant sur les prévisions d'Air Rhône-Alpes, elle peut même lever les restrictions mises en place pour lutter contre la pollution de l'air.

Un épisode de pollution particulièrement long

Le Nord-Isère n'avait pas vécu un épisode de pollution aussi grave et persistant depuis près de deux ans selon Atmo en Isère. Face à cette situation, la circulation différenciée était en place dans plusieurs villes du secteur, notamment Bourgoin-Jallieu, L'Isle-d'Abeau ou encore Vienne, et les voitures avec une vignette Crit'Air 3 ou plus n'avaient plus le droit d'y circuler. Les agriculteurs n'avaient pas le droit d'épandre dans les champs ces derniers jours.

Les engins d'épandage et les voitures plus polluantes peuvent donc reprendre la route en ville dès 17h ce vendredi 17 janvier, heure de la levée des restrictions par la préfecture de l'Isère.