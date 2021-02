Après Roissy, les opposants à l'extension de l'aéroport de Nice réclament aussi l'abandon du projet

Les opposants à l'extension de l'aéroport de Nice reprennent espoir, après l'abandon du projet d'extension de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, près de Paris. Le gouvernement juge que ce projet est devenu "obsolète" à l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique et demande au gestionnaire, Aéroport de Paris, de l'abandonner.

À Nice, le projet d'extension du terminal 2 est toujours d'actualité. Mais pour ses opposants, il est temps de faire marche arrière. "Il faut faire preuve de réalisme et Christian Estrosi doit revenir sur sa décision initiale de donner un avis favorable à l'extension de cet aéroport", estime Jean-Marc Governatori, le président des élus écologistes à la mairie de Nice. Pour lui, une telle décision serait même "un gros signal de la part d'une ville aussi connue et aussi touristique" et pourrait "influencer le monde entier".

"C'est l'occasion pour le maire de Nice d'être cohérent avec ce qu'il prône", complète Juliette Chesnel-le-Roux, la présidente du groupe écologiste à la Métropole de Nice, qui rappelle les mesures prises récemment par la Métropole pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. "Il faut qu'il prenne conscience que c'est diminuer le nombre d'avions et qu'il faut cesser ce projet absurde", estime-t-elle.

"Le projet d'extension du T2, c'est 50% de trafic passager supplémentaire d'ici 2030, alors même que Christian Estrosi s'engage sur -55% de gaz à effet de serre en 2030, donc il y a une incohérente de fond", poursuit Airy Chrétien, le cofondateur du collectif citoyen 06. Pour lui, l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique, puis l'Affaire du siècle et le récent abandon de l'extension de l'aéroport de Roissy prouvent que le vent est en train de tourner. Et il demande aux élus d'avoir "le courage et l'audace d'annoncer l'arrêt de leur soutien à ce projet climaticide".

Pas de comparaison possible entre Roissy et Nice, se défend la direction de l'aéroport

La société des aéroports de la Côte d'Azur, la Saca, refuse de son côté tout rapprochement entre le projet avorté à Roissy et le projet d'extension du terminal 2 à Nice. "On ne peut pas confondre les deux projets puisqu'à Roissy, il y avait une création de terminal alors qu'à Nice, nous voulons aménager un terminal existant pour adapter sa capacité d'accueil". La Saca explique également que cette extension permettra aussi d'accueillir davantage de passagers tout en respectant les règles de distanciation liées au coronavirus une fois que le trafic aérien reprendra.

Plusieurs associations écologistes ont par ailleurs déposé un recours devant le tribunal administratif de Marseille pour tenter de faire annuler le permis de construire de l'extension du terminal 2 à Nice. Ce recours devrait être examiné dans les mois qui viennent.