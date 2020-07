PHOTOS - Après un an de soins, une tortue Caouanne remise à la mer à Sainte-Maxime (Var)

Affaiblie par 3 kilos de crustacés accrochés à son ventre et par un sac plastique ingéré, Ana, une tortue Caouanne, a été remise à la mer ce jeudi 2 juillet au large de Sainte-Maxime. Elle était soignée depuis plus d'un an à Antibes.

Ana a retrouvé la mer ! Cette tortue Caouanne, retrouvée il y a un an en grande difficulté sur une plage de Sainte-Maxime (Var), a été remise à la mer ce jeudi 2 juillet par l’équipe de soigneurs et de bénévoles du Centre de réhabilitation de la Faune Sauvage (Fondation Marineland) d’Antibes. Après un an de soins, la tortue a retrouvé une flottaison parfaite et des forces, elle a même pris 7 kilos ! Ce retour à la mer, moment magique, est aussi l'occasion pour le Crfs de sensibiliser la population sur les dangers du plastique jeté à la mer.

3 kilos d'anatifes sur elle...

En mai 2019, un promeneur repère l'animal sur la plage de la Nartelle à Sainte-Maxime. Il prévient tout de suite la Police Municipale car la tortue Caouanne, espèce protégée, semble affaiblie. Et pour cause ! Les soigneurs du Centre de réhabilitation de la Faune Sauvage découvre 3 kilos de petits coquillages sous son ventre et sous ses pattes : les "anatifes" sont des crustacés qui s'accrochent aux animaux et qui gênent leur flottaison. "D'habitude, les tortues marines que nous recueillons n'ont qu'une poignée d'anatifes sur elle... En voir autant, c'est extrêmement rare. C'est peut-être la preuve qu'Ana a passé beaucoup de temps dans le grande large" explique Sidonie Catteau, responsable des tortues marines au Centre de réhabilitation de la Faune Sauvage.

... et un sac plastique dans son intestin

Ana était également affaiblie par un sac plastique retrouvée dans son intestin. "C'est l'occasion pour nous de sensibiliser la population sur leurs déchets" poursuit Sidonie Catteau. "C'est le message qu'a porté Ana en arrivant dans notre centre : Nous retrouvons du plastique dans presque 100% des tortues que nous autopsions. Il y a des _emballages de gâteaux, des bouchons de stylos ou des bâtonnets de sucettes !_"

Si vous rencontrez une tortue en difficulté vous pouvez joindre 7j/7 le le Centre de réhabilitation de la Faune Sauvage de la Fondation Marineland, 06.16.86.26.86

Ce morceau de plastique a été retrouvé dans l'instestin d'Ana © Radio France - Sophie Glotin