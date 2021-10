Champagne : l'étude PestiRiv sur l'exposition aux pesticides des habitants de communes viticoles démarre

C'est la première étude à grande échelle menée en France sur l'exposition aux pesticides dans les zones viticoles. Lancée par Santé publique France et l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES), cette étude "PestiRiv" cible 162 sites au total en France et plus de 1.500 ménages. Et la Champagne fait partie des bassins viticoles concernés, avec au moins deux communes champenoises.

Pour bien mesurer l'impact des pesticides en fonction de la distance, deux groupes vont être constitués et comparés: les habitants considérés comme "non exposés", habitant à plus de 500 mètres de toute parcelle, et les "exposés", soit des foyers qui vivent entre 0 et 500 mètres de vignes. Enfants et adultes des foyers sélectionnés seront soumis à des prélèvements et des questionnaires.

Une étude unique en son genre

"On aura à la fois des mesures biologiques donc par prélèvements urinaires et par prélèvements de cheveux, des mesures environnementales dans l'air, les poussières et des légumes produits dans les jardins par exemple et on va également poser des questions à ces personnes pour savoir si elles utilisent des insecticides à leur domicile ou certains produits ménagers", explique Sébastien Denys, directeur santé environnement travail chez Santé publique France qui ajoute :"à l'échelle nationale mais aussi internationale c'est la première enquête de ce type".

Il y aura aussi des prélèvements dans l'eau et l'étude PestiRiv va s'étaler sur plusieurs mois pour mesurer l'exposition aux pesticides en fonction aussi de la saison et donc des périodes d'épandage. Une première phase est donc prévue d'octobre à février puis de mars à août 2022.

Une étude pilote en Champagne dès 2019

Une étude test a été menée dès l'automne 2019 dans le bordelais et en Champagne, sur environ 60 ménages résidant à moins de 500 mètres de parcelles viticoles. Il s'agissait d'habitants tirés au sort dans deux communes champenoises : Blancs Coteaux et Verzenay. L'objectif pour Santé publique France c'était de voir si les familles pouvaient adhérer au protocole de l'étude et si ce protocole était bien compris.