Après une grande rénovation, le collège du Crès sera le premier établissement autonome en énergie

C'est un chantier de longue haleine qui a envahi le collège du Crès depuis plus d'un an. Après l'isolation extérieure de tous les murs, c'est le système de chauffage et d'aération qui est en train d'être revu de fond en comble. Quand la rénovation sera finie, en décembre 2023, l'établissement sera le premier collège autonome en énergie dans l'Hérault.

Un projet pilote qui amorce un vaste projet de rénovations énergétique et thermique à l'échelle du département. Une enveloppe de près de 200 millions d'euros a été débloquée pour une période de cinq ans.

Des énergies fossiles aux renouvelables

Pour se passer des énergies fossiles, le premier chantier est de réduire la consommation. En isolant selon les meilleures normes en vigueur, le collège de la Voie Domitienne aura divisé par deux sa consommation en énergie. La géothermie et l'énergie photovoltaïque pourra alors se substituer au gaz de ville pour alimenter la chaudière.

"Note objectif c'est d'être en phase avec les préoccupations du siècle." – Kléber Mesquida

Ce projet incarne, selon le président du conseil départemental, Kléber Mesquida, une "éco-construction responsable". "Note objectif c'est d'être en phase avec les préoccupations du siècle. En tant que collectivité locale, c'est notre devoir impérieux de faire tout ce que l'on peut pour nous adapter au réchauffement climatique.", détaille l'élu, en visite dans l'établissement.

Les élèves investis

Ce premier chantier doit coûter 11 millions d'euros. Mais, à l'avenir, le coût de chaque projet devrait varier d'un collège à l'autre. Car cette réhabilitation "a vocation à s'adapter selon les contraintes du bâtiment : on n'aura peut-être pas la place de mettre des panneaux solaires partout", explique Bertrand Lapeyre, directeur de production à EGM, l'entreprise chargée de la rénovation au collège du Crès.

à lire aussi Première rentrée scolaire pour le nouveau collège Port Marianne de Montpellier

Les collégiens seront également investis dans chaque chantier. "Ça permet de rendre concret l'adaptation au changement climatique", estime Cyril Guillermin, le principal du collège du Crès. Dans cet établissement, une classe a par exemple effectué une batterie de mesures pour prendre conscience – avant les travaux – des points où les pertes en énergie étaient les plus fortes.

Reportage de Valentin BERTRAND Copier