Après une grosse collecte de déchets verts Limoges Métropole relance son opération coquilles d'huîtres

Les onze déchetteries de Limoges Métropole se tiennent prêtes pour collecter vos coquilles d'huîtres, de moules ou de Saint-Jacques. Des bacs prévus à cet effet ont été installés plusieurs jours avant Noël. C'est la quatrième année que l'agglomération mène cette opération, mais difficile de savoir si cette fois ci elle aura autant de succès que les précédentes années. "L'an dernier nous avions collecté plus de 3 tonnes de coquilles, c'est une opération qui marche très bien, mais avec la situation sanitaire forcément on ne sait pas s'il va y avoir des gros repas familiaux et donc quel sera le volume" explique Michaël Moineau, le responsable des équipes des déchetteries à Limoges Métropole.

Une collecte qui facilite le travail de l'usine d'incinération des déchets

Michaël Moineau précise aussi que ces coquilles sont ensuite valorisées."Une fois concassées ces coquilles vont partir dans une usine de bio-déchets à Bessines-sur-Gartempe et ça va permettre d'améliorer un engrais". Autre avantage non négligeable pour l'usine d'incinération de Limoges Métropole. Car ces coquilles sont des déchets qui brûlent très mal. "ça va créer de gros nuages de poussières et de fumées à l'usine et depuis que cette collecte existe on a vu un net progrès dans notre usine" selon Michaël Moineau. Mais dans les déchetteries on se prépare aussi à collecter les sapins de Noël courant janvier. Des déchets verts qui vont s'ajouter à un gros volume collecté durant le deuxième confinement.

10 000 passages de plus dans les déchetteries cette année

Lors du mois de novembre qui coïncidait avec le deuxième confinement, il y a eu énormément de passages dans les déchetteries. Surtout pour y déposer des déchets verts. "Les gens ont sans doute eu le temps d'élaguer et de tailler leurs haies mais du coup au lieu de 26 000 passages nous en avons eu 36 000 cette année" précise le responsable des équipes de déchetteries. Et la période de collecte des sapins de Noël n'est pas encore arrivée. Mais cette année limoges Métropole va mettre en place pour 10 points de collecte pour les sapins en particulier dans l'hyper centre de Limoges, ce qui permettra de désengorger les déchetteries mais surtout d'éviter de retrouver des sapins sur les trottoirs. Ces points de collecte resteront en place les weekends du 9 au 24 janvier.